Adamari López demuestra por qué es una de las mujeres más hermosas del mundo

Adamari López sin dudas es una de las grandes estrellas latinas que más influyen en las redes sociales. Cada foto o video que sube se vuelve viral de forma inmediata y en algunos posteos genera mucha polémica. Sin dudas la ex de Luis Fonsi y Toni Costa está en el ojo de la tormenta por la actual pareja de uno de ellos.

La polémica de fin y principio de año que está teniendo López es con la actual pareja de Costa, Evelyn Beltrán. La famosa Tiktoker salió a defender a su pareja tras unos ataques de hater en Instagram y donde Adamari quedo sin querer en el medio. Los seguidores de Toni Costa le dijeron que Beltrán no podía cuidar a la hija que tienen con común con la presentadora puertorriqueña.

Fuente: Instagram Evelyn Beltrán

En esos ataques a Toni, Evelyn salió al cruce con mensajes de auto superación. Todo este episodio parece que no paso de largo para Adamari López que con uno de sus simpáticos reels en el que, ataviada con un sexy y brillante conjunto negro, zarandeaba el trasero cómicamente, mientras la letra de la canción Title, de Meghan_Trainor decía: "Kiss my ass good-bye".

La letra de la canción tiene todo una connotación y un golpe directo ya que no es la manera más agradable de decirle a alguien que le deje en paz o que puede irse a tomar viento fresco, por traducirlo de algún modo que no ofenda a nadie. No caben dudas que el mensaje de López está dirigido a su ex Toni y su actual pareja Evelyn Beltrán. Es de público conocimiento que la ruptura con Costa no fue en buenos términos y por supuesto que no le gusta para nada que Beltrán se acerque a su hija.

De igual manera sin dudas, con polémica o sin polémica, Adamari López despliega una belleza singular. De hecho la actriz ya se la vincula con un hombre misterioso que solo se le ha visto el pelo blanco. Estemos atentos en los próximos días.