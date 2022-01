En un momento muy duro, Maite Perroni demostró ser fuerte y contener a Catherine Siachoque

Maite Perroni, la ex estrella de Rebelde, demostró que es una mujer sensible ante los momentos difíciles, y no solo para ella, sino para su gente querida. Así fue que su compañera Catherine Siachoque contó detalles de cuando la reconfortó durante un momento personal muy duro.

Sensible y empática: Maite Perroni lloró ante un momento duro

Maite Perroni ha vivido lindos momentos en su vida, pero también otros que no lo fueron tanto. Asimismo, siempre demostró que es una mujer muy fuerte, pero, sobre todo, muy sensible. En esta ocasión, fue ella la contención de alguien. Así es que abrazó y lloró con Catherine Siachoque durante un ensayo.

Para una entrevista reciente, la esposa de Miguel Varoni recordó que Maite Perroni estuvo con ella y fue de gran contención para los inicios de las grabaciones que tenían que realizar juntas. Justo cuando ella recordaba a su hermano menor, Juan Jacobo, que, vale recordar, fue hallado sin vida en su apartamento de Bogotá, Maite Perroni fue una gran compañía:

"¡Divina, divina!, es un amor. Hicimos 'click' de entrada” destacó Catherine sobre Maite Perroni. En la misma línea, agregó: “Hicimos muchas escenas juntas, pero creo que una de las cosas más lindas fue que el primer día de ensayos me tocaba con ella y justo coincidió el primer día con el día del cumpleaños de mi hermano, de mi hermano… mi hermano que se murió".

Cuando Maite Perroni la vio a su compañera muy triste, se le acercó y la reconfortó. "Y yo ese día estaba supersensible y había estado llorando, y algo dijo (Maite) y como que nos miramos, y ella también estaba … Y como que las dos así y hubo como un gran abrazo, de esos abrazos sinceros del alma, de estar las dos, no sé, ella se conectó tanto conmigo y con mi tristeza …"

El momento más duro de Maite Perroni

Con nostalgia y mucha reflexión, Maite Perroni compartió el momento más duro que vivió y entre ello, todo lo que ha sufrido durante la pandemia. Cabe recordar que, durante un tiempo, estuvo alejada de las cámaras. Sin embargo, la cantante hizo una reflexión sobre la nueva normalidad que vive ahora en su vida:

"Estamos como en un reajuste de emociones y adaptación. Un proceso que se siente eterno, que nos lleva a viajar por nuestra mente, nos lleva a tocar nuestra luz y sombras; nos lleva a nuestros recuerdos y miedos, a nuestra nostalgia e ilusiones".

La actriz lamentó el fallecimiento de su colega, la actriz brasilera que prestó su voz para el doblaje en varios de los personajes que hizo Perroni. Se trataba de Ana Lucía Menezes. Maite tuvo la oportunidad de conocerla en una de sus visitas y habían llegado a ser buenas amigas.

Tras su partida, el dolor golpeó fuertemente a Maite Perroni, quien usó sus redes para recordarla con mucho cariño. "Gracias Maite por ser una persona tan especial y carismática y por compartir conmigo un poquito del amor de esta audiencia tan amable. Eres tan preciosa y tan simple, te mereces todo el amor de estos Perronitos".

Sin dudas, Maite Perroni demostró que es muy sensible y, tras los momentos duros de la vida, ha sabido contener, siendo muy fuerte. ¿Conocías ese lado de la actriz?