El increíble parecido de Cameron Díaz con su hermana

Cameron Diaz logró convertirse en una de las actrices más populares de las últimas décadas, pero hace unos años anunció su retiro. Hoy, la protagonista de "La boda de mi mejor amigo" se divide entre su emprendimiento de vinos y su familia, como su hijo y su marido, pero también se la ve pasar mucho tiempo con su hermana, Chimena Diaz.

La actriz nació en San Diego, California, el 30 de agosto de 1972 cuando Chimena ya tenía aproximadamente dos años. Al tener muy poca diferencia de edad, ambas se criaron juntas y lograron compartir un montón de cosas en su adolescencia, que también incluyeron a su hermano, Michael Diaz.

El parecido entre ambas hermanas es asombroso y deja saber las pocas cirugías estéticas que tiene Cameron Diaz. Si bien la actriz se ha sometido a algunos tratamientos como bótox y ácido hialurónico, aún mantiene el mismo rostro que cuando debutó en "La Máscara" (1994) teniendo en cuenta que hoy tiene 49 años y en ese entonces 22 años.

¿Por qué Cameron Diaz dejó el cine?

Cameron Diaz fue una de las celebridades más populares de Hollywood en la década de 1990 y cosechó éxitos históricos como "Loco por Mary" (1998), "Los Ángeles de Charlie" (2000), "Vanilla Sky" (2001), "El descanso" (2006), entre otros. La última película que realizó fue "La otra mujer" en 2014 junto a Leslie Mann y Kate Upton.

A partir de entonces, su presencia se fue diluyendo en la industria cinematográfica y dejó de verse en las alfombras rojas hasta que en 2018 anunció que se retiraba de la industria. "Estoy semijubilada", dijo divertida en una entrevista, en la que explicó que tomó esta decisión para tener más tiempo con su familia y que trabajar en Hollywood le quitó mucho de calidad con ellos.

“Encontré a mi marido, comenzamos a formar una familia... todas esas cosas para las que no he tenido tiempo antes. No solo no tener tiempo, sino el espacio para tomar decisiones. Las decisiones correctas para tener eso”, dijo sobre su matrimonio con Benjamin Madden, con quien tuvo a la pequeña Raddix Madden por vientre subrogado en 2019.

Cameron Diaz quería un trabajo que pudiese hacer desde su casa, motivo por el que creó su propia marca de vinos elaborados con uvas ecológicas del Penedès y cuyas botellas tienen un valor de $24 dólares. Este proyecto la tiene muy feliz y es todo un éxito, por lo que seguramente no volvamos a ver en la pantalla grande a la californiana por muchos años.

¿Cuál de sus películas te gustó más?