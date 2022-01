Por qué se divorciaron Angelina Jolie y Brad Pitt

Angelina Jolie es una actriz, modelo, filántropa, actriz de voz, directora, guionista, productora y activista por los derechos de las mujeres estadounidense que es dueña de un brillante talento. Gracias a estos grandes dotes artísticos ha participado en grandes películas de Hollywood siendo así una de las actrices más queridas por el público mundial.

Por su parte con 46 años de edad, la protagonista de "Maléfica" posee una espectacular belleza que a diario continúa cosechando seguidores de todas partes del mundo que no paran de alabar a la talentosa artista. Esta vez no fue la excepción ya que recientemente, durante finales del año pasado, se llevó las miradas de todos en la alfombra roja de la premier de "The Eternals".

Recordemos que el 2021 no empezó de la mejor manera para la ex esposa del actor estadounidense, Brad Pitt, ya que estuvo bastante alejada de todo el mundo y eso preocupó a sus seguidores. Por suerte esto ya quedó atrás y como mencionamos en el párrafo anterior los protagonistas de esta nueva película de Marvel están yendo a las diversas presentaciones de la misma por varias ciudades de todo el mundo. Debido a ello hay una gran expectativa de lo que será este nuevo filme ya que hasta el momento posee muy buenas críticas.

Sin embargo en esta oportunidad te contamos el verdadero motivo por el que terminaron su matrimonio Angelina Jolie y Brad Pitt. Recordemos que ellos pusieron fin a su relación en 2016. En ese momento la protagonista de "Maléfica" afirmó que le pidió el divorcio por el “bienestar” de sus seis hijos, a los que calificó de seres “muy valientes y muy fuertes”.

En septiembre del mencionado año esta historia llegó a su fin luego de que supuestamente, Brad Pitt y Maddox tuvieran una discusión en un avión privado mientras se dirigían a Los Ángeles. Esta reacción del famoso actor Hollywood no cayó para nada bien en Angelina que prefirió elegir a sus hijos antes que su marido. Posteriormente a este hecho Jolie denunció que Brad no le pasaba el dinero de manutención de sus hijos.