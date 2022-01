Todas las veces que se casó Olga Tañón

Olga Teresa Tañón Ortiz, conocida popularmente como Olga Tañón, es una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial. Su música ha hecho bailar al ritmo de la salsa y merengue a varias generaciones. La pasión con la que se la ve arriba del escenario es la misma con la que disfruta la vida, es por eso que siempre ha vivido con mucha intensidad.

El primer matrimonio de Olga Tañón fue con Juan "Igor" González, un ex jugador de béisbol, con el que tuvieron una hija llamada Gabriella, quién fue diagnosticada con autismo, anemia hemolítica y una condición bastante rara relacionada a las plaquetas que debilita su sistema inmunológico.

La realidad es que ellos dos no se llevan nada bien y en el pasado han tenido graves conflictos en torno a su hija.

"Ésa es mi hija, yo también la quiero, lo que pasa es que cuando uno tira la piedra y esconde la mano, qué fácil es irse a hablar por la espalda y hablar de los demás", expresó Juan "Igor" González hace diez años en el programa "Dando candela" de Telemundo.

También agregó: "Me explico, ésta no es la primera vez que esto sucede. En dos ocasiones la abogada de la cantante (Tañón) se ha comunicado con mi abogada y quiere que yo la dé en adopción y que yo no tenga que pasar más pensión. Pues mira, el peso mío no es pasar la pensión, lo que pasa es que yo he ido en un sinnúmero de ocasiones al tribunal para yo poder ver a mi hija…”.

Olga Tañón se casó por segunda vez

Después de haber tenido una pésima experiencia en el amor, Olga Tañón decidió darle una segunda oportunidad a su corazón. Conoció al empresario Billy Denizard con quien llevan 20 años de matrimonio y han formado una hermosa familia.

En el 2002 la pareja recibió a Indiana Noa, su primera hija, y cinco años más tarde, el 24 de mayo de 2007, nació Ian Nair Denizard Tañón.

Tras una larga pelea legal, finalmente Juan "Igor" González cedió ante el pedido de Olga Tañón, permitiendo que Billy Denizard adoptara legalmente a Gabriella y le diera su apellido. En ese momento, la cantante utilizó sus redes sociales para expresar su enorme alegría:

"Gracias a nuestro Dios, familia y amigos por su apoyo incondicional. La fe es la más fuerte herramienta de vida".

A través de su cuenta de Instagram, Olga Tañón muestra los hermosos momentos que pasa en familia junto a su esposo y sus tres hijos, demostrando que lo que más importa, sobre todas las cosas, es el amor. ¿Estás de acuerdo?