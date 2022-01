Crece la preocupación de los fans por Adamari López

Fue la mismísima Adamari López quien confirmó que había dado positivo por Covid-19. Fue un contagio que la preocupó de inmediato, como también a sus fans. Cabe recordar que la conductora ya vivió una mala experiencia 3 años atrás, cuando su vida corrió peligro por la influenza.

Es por ello que, esta vez, con el apoyo de sus médicos decidió tomar medidas más severas para cuidarse y evitar repetir aquella vez que la mantuvo en cama por 3 meses. Fue así que optó por hospitalizarse y recibir un cuidado especial que ayudaría a aminorar los síntomas.

De esta manera, es que la puertorriqueña se queda mucho más tranquila, mientras su cuerpo elimina el virus y Toni Costa la cuida.

La preocupación de los fans de Adamari López

De igual manera, en los fans crecía la preocupación por Adamari y hasta llegaron a pedir cadenas de oración por la conductora. Sin embargo, para dejarlos tranquilos, ella misma detalló en un video a través de las redes sociales: “Tomando las medidas de precaución necesarias y hablando con mis doctores y mi equipo médico, tomamos la decisión de, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento”.

En el mismo, se pudo apreciar que la actriz está mejor, más tranquila y dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para mantener su buen estado de salud. En la misma línea, agregó: “Recuerden que hace aproximadamente tres años tuve influenza y me vi muy mal de salud, en un estado bastante difícil y con la preocupación de que me volviera a ocurrir lo mismo, teniendo síntomas que podían ser parecidos, pues tomamos la decisión de entrar al hospital”.

Ya estando en su hogar y bajo los cuidados de su ex, Toni Costa, instalado en su casa, la conductora luce mucho más tranquila junto a su hija Alaïa, quien, vale destacar, también contrajo la enfermedad y se encuentra mucho mejor.

Adamari López contó detalles de su estado de salud

Aunque aseguró que se siente mucho mejor, volvió a destacar que, cuando comenzaron los primeros síntomas, sintió miedo, pero pensó que se trataba de un fuerte catarro. Ese es uno de los síntomas que se ha repetido en millones de personas contagiadas. No obstante, la diferencia en esta nueva variante Ómicron, es que es mucho más contagiosa y por eso es que Adamari López se preocupó.

De igual manera, detalló: “No tengo el pecho apretado, toda la congestión que tenía ha ido mermando... Ya me vine a la casa, aún sigo positiva a Covid-19, según las pruebas que me hice, pero me siento muchísimo mejor. El tratamiento me funcionó muy bien”.

La puertorriqueña finalizó: “Alaïta está bien. Ella, entiendo yo, que fue quien me pegó el COVID-19 a mí. Creemos que lo pudo haber agarrado en alguna de sus actividades escolares o extracurriculares, porque ella fue la primera que presentó síntomas”.

En su propio video, para tranquilidad de sus fans, la actriz de 50 años compartió un poco de cómo fueron sus días en el hospital, pero ya más fuerte y dispuesta a mejorar.

¿Qué mensaje le enviarías?