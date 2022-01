Estas son las películas de amor que no te puedes perder en Netflix

En este comienzo de año el gigante de la plataforma de series y películas, Netflix, ha salido con todo para seguir liderando el mercado de streaming. Es que desde finales del 2021 ha comenzado a lanzar un seguidilla de éxitos que son uno mejor que el otro. Es por ello que en este periodo de vacaciones viene ideal como plan para pasar el tiempo.

En esta última semana el mercado mexicano de Netflix ha tenido variaciones que demuestran la calidad de los films que tiene la plataforma digital. Recordemos que hace algunas semanas atrás, la mencionada página de series y películas lanzó "No mires al cielo" que desde que apareció ya se posiciona como una de las candidatas a ganar varios premios Oscar.

Por su parte, en esta ocasión, hablaremos de tres películas de amor que no pueden faltar en tu lista del fin de semana. Tres clásicos del cine mundial que están disponibles en la famosa plataforma y que son verdaderamentes imperdibles para una excelente cita romántica. Además éstos largometrajes a lo largo de los años han sido todo un éxito no solo en audiencia sino también en recaudación cuando fueron estrenadas. Estas son las tres películas de amor que no te puedes perder en Netflix.

Antes de ti

Esta gran película fue lanzada 2016 está basada en la exitosa novela de Jojo Moyes. Sin dudas es la típica comedia romántica con reverso dramático que consigue hacernos llorar hasta el final de la misma. Por su parte la misma cuenta con la sonrisa luminosa de Emilia Clarke y la pose cínica de Sam Claflin para aportar la energía necesaria que la convierte en una película sumamente cautivadora.

Expiación. Más allá de la pasión

Lanzada en el año 2007 es una adaptación de la novela de Ian McEwan, y para muchos críticos de cine, una de las mejores películas de amor de todos los tiempos, este impecable filme nos llevó al verano de 1935 para conocer el inicio de una historia de mentiras, malentendidos y amores truncados. Protagonizada por Keira Knightley, James McAvoy y Saoirse Ronan, tiene drama histórico para rato.

La La Land: La ciudad de las estrellas

En tercer lugar tenemos para ofrecer una simpática comedia romántica de hace unos años que cuenta la maravillosa historia de amor protagonizada por Ryan Gosling y Emma Stone y su aún más una deslumbrante banda sonora. Tiene uno de los mejores finales de la historia del cine, y también de los que más nos hacen llorar ya que nos hace sentir como que estamos en ese lugar.