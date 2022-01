Belleza intacta, la esposa de Marco Antonio Solís deslumbra a todos en la red

La esposa de Marco Antonio Solís continúa sumando más popularidad en las redes sociales, tanto es así que en sus cuentas oficiales posee seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, a través de sus perfiles, Cristy Solís, comparte diversos momentos de su vida personal junto a su esposo como así también con sus hijas.

Cristy Solís, en sus cuentas oficiales, se encargó de retratar todo lo que pasó con la vuelta a los escenarios de su esposo. Además paralelamente a esto compartió diversas imágenes de ella que demuestran que es una de las mujeres más bellas de la actualidad. Sin embargo en esta ocasión la popular ex modelo cubana es tendencia por una serie de fotos que compartió junto a su madre debido a que era su cumpleaños.

En las mismas se puede ver a la esposa de El Buki lucir un vestido de tonos negros que enalteció su gran figura a sus más de 50 años. Además agregó un mensaje que dice lo siguiente: "Mi corazón está de fiesta!! Hoy cumple años esta mujer extraordinaria a quien llamó madre ! Gracias mi padre Dios por permitirme estar a su lado un año más! No hay mejor regalo que poder disfrutar de tu presencia. Sus brazos siempre están abiertos cuando más los necesito. Tu corazón lleno de amor y comprensión cuando requiero consejos. Tus ojos tiernos se ponen firmes cuando me hacía falta una lección. Tu fuerza de empuje y amor me dieron alas para volar y alcanzar todo lo que me propusiera".

Por otra parte y como hemos mencionado en notas anteriores, la popular rubia acompañó a su esposo Marco Antonio Solís en una gira junto a Los Bukis tras 25 años fuera de los escenarios durante el 2021. Sin dudas fue un gran año a nivel profesional para el intérprete de la canción "Si no te hubieras ido", ya que no solo logró cantar nuevamente con sus amigos de toda la vida sino que también se reencontró con su público de manera presencial agotando varias de sus funciones.

Marco Antonio Solís estuvo realizando presentaciones en diferentes ciudades de los Estados Unidos ante un lleno total de espectadores que corearon todos sus grandes hits. Una de las personas que siempre estuvo presente fue su esposa y sus hijas que desde primera fila relataron, a través de sus cuentas oficiales, los momentos más importantes de los conciertos.