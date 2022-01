Salió a la luz un coqueto video donde se ve a la influencer Kimberly Loaiza luciendo su increíble figura ante sus fanáticos. Lo que más sorprendió es que se animó a imitar el estilo de la guapísima actriz de origen cubano, Livia Brito. ¡Imperdible!

Cabe destacar que no es la primera vez que ambas estrellas de Instagram, tanto Kimberly como Livia Brito, comparten contenido con un baile idéntico. Pero, al parecer, esta vez no estuvo programado por ninguna y todo se vio como una mera coincidencia, pero no.

En vivo: La influencer Kimberly imitó el baile de Livia Brito

La influencer Kimberly Loaiza se animó a imitar a Livia Brito con un baile muy particular. La joven aparece bailando una melodía de lo más popular, sobre todo en TikTok, donde ya tiene más de 57 millones de seguidores.

Ya es sabido que, una vez que un video o un audio de TikTok se vuelven populares, millones de personas comienzan a imitar la tendencia. Con ello, luego viene acompañado seguir los pasos de baile acompañados con el audio que se escucha, y esto es lo que ocurrió con el video que compartió la influencer que se animó a imitar a Livia Brito en vivo.

FUENTE: Shows News

El video popular de Livia Brito en vivo

El video de la actriz cubana Livia Brito se compartió en TikTok el 22 de noviembre del 2021. A pesar de que la actriz lo subió unos 2 días después de que Loaiza lo publicara, ya nadie se imagina quién imitó a quién o quizá se pusieron de acuerdo y lo grabaron días antes.

FUENTE: Fitgurú

Dicho audio dice: "son original - Nlvxa" y no caben dudas de que se volvió sumamente popular en la aplicación de los jóvenes. En el video de Loaiza se puede ver cómo lleva un coqueto top blanco con manga larga y cuello "V". Además, lleva puestos unos leggins azules con estampados en manchas blancas y 2 tiras muy sensuales que se cruzan en su cintura.

Sin embargo, en el video de Brito, aparece con un look un poco más abrigador en color gris con un pants y una sudadera, y un chaleco negro con cachucha también en color negro.

¿Qué video te ha gustado más?