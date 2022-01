La canción de Juan Gabriel que causó dudas por su particular letra

Se dio a conocer que una canción del "Divo de Juárez" causó dudas por su particular letra. Al parecer, el artista mexicano, Juan Gabriel, afirmaba sentirse viejo. Fue precisamente su amiga muy cercana, Silvia Urquidi, quien afirmó que dicho sentimiento era totalmente real, pero pocos lo sabían.

Dudas sobre la letra de una canción de Juan Gabriel

Se trata de un fragmento de uno de las últimas canciones compuestas por el cantautor mexicano. Precisamente, son unos segundos que se alcanzan a escuchar de la melodía, donde el cantante menciona las palabras: “viejo, solo, lejos, triste y cansado”.

Según Silvia Urquidi, así es como se sentía Juan Gabriel en la recta final de su vida. También, reveló que, dicha melancolía y tristeza, se debía a que su querido amigo, Juan Gabriel, le temía a envejecer: “Alberto no quería hacerse viejo por muchas cosas, si te das cuenta, la afectación que él ya tenía, se sentía solo, triste, cansado y es una canción muy bonita”.

Sin saberlo, así se despedía Juan Gabriel de este mundo y muchos de sus fans se quedaron con la duda de si su ídolo ya no tenía tantas ganas de vivir.

Juan Gabriel: Polémica relación con su representante

Como si fuese poco, Urquidi también declaró acerca de la relación que tenía su amigo Juan Gabriel con Joaquín Muñoz, su ex representante. Mencionó que él mismo, a su forma de verlo, fue quién más dañó a Juan Gabriel, luego de la publicación de un libro. Ella está convencida de que es una gran falta de respeto que su ex representante siga manteniendo la versión de que "El Divo de Juárez" siga vivo.

“Una vez, dos veces, tres veces (alimentar el rumor), ok, está bien, pero ya a cinco años, ya la misma familia, sus hijos que no entienden, pues dicen ‘¿Por qué nadie lo frena?’ pues porque no hay quien lo frene, entonces se me hace una falta de respeto más que nada porque causó muchas dudas entre su público”.

Es una realidad, el "Divo de Juárez" ya no está y no tiene cómo defenderse o explicar todo lo que se afirma de él y sus canciones. Sin embargo, algo sí se puede asegurar y es que todas sus canciones siempre tuvieron versos para expresar las penas de su vida o del amor.

