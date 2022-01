Desgarrador: así fue el duelo de Brian May tras la muerte de Freddie Mercury

Queen es sin dudas una de las bandas más importantes en la historia del rock internacional y que el grupo conformado por Freddie Mercury en voz, Brian May en guitarra, John Deacon en bajo y Roger Taylor en batería, sigue dando que hablar. Pese a no estar presente físicamente, el legado de Mercury continúa vigente y sus compañeros aún lo recuerdan.

Foto Instagram: @officialqueenmusic

Hace algunas semanas atrás, se conoció la noticia que uno de los temas de la banda como ‘Another one bites the dust’ contenía mensajes satánicos. Esto fue acusado por el sector más conservador de la iglesia ya que aseguraban que si se rebobinaba la canción, tenía ocultos mensajes para Satán. Esto fue totalmente desmentido por los miembros de la banda británica.

La banda liderada por Freddie Mercury tuvo una relación de afinidad con Argentina. En el año 1981, el empresario Alfredo Capalbo fichó al grupo británico para que diera cinco shows en nuestro país desde el 28 de febrero al 8 de marzo. Tres de esos conciertos se llevaron a cabo en el estadio de Vélez Sarfield y los restantes en el José María Minella de Mar del Plata y el Gigante de Arroyito de Rosario. Queen venía de un gran momento y había lanzado el disco The game que contenía grandes éxitos como Crazy Little Thing Called Loved. Aquella presentación estuvo marcada por temas como We Will Rock You o We are the Champions.

El último disco que salió a la luz antes de que el cantante fuera diagnosticado con cáncer fue ‘A kind of magic’ (1986) y el último que estuvo acompañado de un tour. Luego, con Mercury ya enfermo de HIV, el último álbum de Queen fue ‘Made in heaven’ que se publicó de manera póstuma. Antes de morir, Freddie había dejado grabado algunas partes del disco y se lanzó en 1995.

Quien más sintió y sufrió la pérdida del cantante fue Brian May quien dijo: “No quería escuchar su voz. No quería hablar sobre Queen y fue en mi propia gira y yo no podía lidiar con eso. Entré un poco en negación y no quería volver a escuchar las cintas de grabación”.