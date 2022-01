Por qué Danna Paola y Belinda no han hecho nada juntas todavía

En medio de tantos rumores de si son amigas, enemigas, colegas o admiradoras una de otra, la realidad es que, hasta ahora, Danna Paola y Belinda no han hecho nada juntas todavía.

Danna Paola: Belinda no quiso colaborar con ella

Aunque se viva especulando en la relación que existe (o no) entre Danna Paola y Belinda, en una oportunidad y en medio de una disputa de estilos, ambas posaron con el mismo body y sorprendieron a más de uno.

Asimismo, fue Danna Paola quien confirmó que Belinda no quiso colaborar con ella. Sin embargo, contó que, aunque se haya negado a acompañarla en una canción, igualmente la admira mucho como profesional.

Tras la aparición con el mismo vestuario “sexy” que compartieron, la protagonista de Élite habló y, mediante risas, explicó que nunca tuvo ni tendría problema en ponerse la misma ropa que otras artistas: “¡Usémoslo todas! No hay exclusividades en las cosas, por el amor de Dios” le confesó al programa Ventaneando.

¿Por qué no han hecho nada juntas todavía?

Aunque ese episodio de encontrarse con el mismo vestuario ya haya pasado a la historia, Danna Paola confesó que no fue lo único que las desunió. Al parecer, Belinda le hizo saber, de alguna manera, que no le interesa ser parte de uno de sus proyectos musicales. En ese sentido, también admitió que no es de mala voluntad y por ello no lo tomó a mal:

“En algún momento quedamos en que íbamos a hacer una canción, ella dijo que no y dije: ‘Bueno, perfecto'”. Cabe destacar que, aunque Danna Paola se lo tomó a bien, no se esperaba ese rechazo.

De igual manera, la sigue admirando a Belinda como cantante: “La quiero como mujer, le tengo mucha admiración por todo lo que hizo en su carrera” manifestó la mexicana. Más allá de sus estilos parecidos, de la fotografía juntas y los rumores de rivalidad que puedan circular entre las cantantes, las “malas lenguas” aseguran que ninguna de las 2 quiere compartir conciertos ni grabaciones.

¿Será cierto?