El conmovedor gesto de amor de Nerea Godínez a Octavio Ocaña

Octavio Ocaña, de 22 años falleció el pasado 29 de octubre por un disparo en la cabeza y heridas de arma de fuego, en el municipio de Cuautitlán Izcalli. La causa aún está en investigaciones. Desde la muerte del actor de la serie Vecinos, sus seres queridos no han dejado de recordarlo desde sus redes sociales. Sobre todo Nerea Godinez, quien hasta el momento del deceso Ocaña, era su prometida.

Nerea Godinez no olvidará a su amor y ahora lo llevará grabado en la piel. Tras varios meses de duelo, la joven decidió rendir un homenaje a su ex pareja y retomó un peculiar tatuaje que tenía Ocaña para ponérselo en su piel. Así, fue a través de su cuenta de Instagram donde Nerea mostró todo el proceso.

Godinez y Ocaña juntos. Fuente: Instagram @nerea.gogo

Godinez utilizó su Instagram para compartir el video del proceso del tatuaje que se hizo, que también está en su cuenta de TikTok. El audiovisual comienza con una imagen de ambos acostados, en el que se puede apreciar que el actor tenía en su brazo izquierdo un tatuaje de un duende pelirrojo con un sombrero de la suerte y una pipa. Posteriormente, se observa el estudio al que acudió Godínez y donde hicieron una reinterpretación de la ilustración que tenía el artista, pero cambiaron la cara del personaje para que fuera un retrato de su novio fallecido.

En cuanto al lugar, eligió el mismo brazo y locación donde lo tenía “Benito”. Los internautas rápidamente reaccionaron y enviaron palabras de apoyo a Nerea, quien ha recibido múltiples críticas desde que Ocaña falleció. “Se nota el amor que le tienes mi niña, él te amara y te cuidará para toda la eternidad y algún día volverán a verse y van a ser muy felices, te quedo hermoso ese tatuaje preciosa” y “Los que dicen qué Nerea no lo quería. Si una persona no quiera a otra en una relación no se hace un tatuaje de él”, son algunos de los comentarios que inundaron su publicación.

El tatuaje terminado de Nerea Godinez. Fuente: TikTok Nerea Godinez.

La joven de 25 años, que es la única seguida en Instagram por el inmortalizado Octavio Ocaña, tiene un pequeño hijo (André, de cuatro años) al que Ocaña adoptó con cariño como hijastro. Así, ya habían comenzado a formar lo que era un lindo camino de amor. "Ocaña jamás te recordaré porque jamás te olvidaré", reza la bibliografía de Nerea.