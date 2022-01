Todo lo que debes saber sobre Tania Ruiz Eichelmann, la modelo mexicana del momento

Tania Ruiz Eichelmann es modelo y, con sus 34 años, viene dando un gran giro en su vida. A la velocidad de un rayo, la joven ha pasado de tener cierta fama en las redes sociales, a verse en el corazón de cualquier noticia como la modelo mexicana del momento.

En varias de sus últimas fotografías se la ha visto en Madrid junto al expresidente del país azteca, Enrique Peña Nieto. A partir de ese momento, la modelo se convirtió en el centro de atención de todas las miradas. No solo por su belleza natural, sino por quién estaba a su lado que, sin dudas, desató una multitud de rumores.

Bastaron solo unas horas para que el nombre de Tania Ruiz Eichelmann fuera el más "googleado" en todos los rincones del mundo.

Quién es Tania Ruiz Eichelmann

Tania Ruiz nació el 23 de octubre de 1987 en San Luis Potosí, México. Tiene un hermano llamado Gerardo Ruiz y sus padres son Elizabeth Eichelmann Gómez y Luis José Ruiz Ituarte.

Actualmente, en las redes sociales sigue dando que hablar. Precisamente, fue después de verse un video donde aparece el ex-presidente mexicano Enrique Peña Nieto junto a ella como una feliz pareja. Fueron captados en la ciudad de Roma, donde ambos se trasladaron para festejar el cumpleaños número 34 de la modelo y empresaria mexicana.

La modelo mexicana del momento

Tras el video que se viralizó rápidamente, la oriunda de San Luis Potosí no tardó en escribir en su cuenta de Instagram una dedicatoria que estaría bastante relacionada con el tema, aunque, vale destacar que no escribió quién era el destinatario, pero sí aseguró que “no la conocen”. De esa manera, probablemente aludió al tema y a todos los rumores que circulan a su alrededor.

“Sabes mi nombre, pero no mi historia. Has oído lo que he hecho, pero no por lo que he pasado. Sabes dónde estoy, pero no de dónde vengo. Me ves riendo, pero no sabes lo que he sufrido. Deja de juzgarme, saber mi nombre no implica conocerme” fue precisamente lo que escribió la modelo en su historia.

Aunque hoy cuenta con muchos seguidores en sus redes, vale destacar que la popularidad no la tuvo desde siempre. Pese a que, desde muy joven viene desarrollándose en una interesante trayectoria como modelo, recién ahora es asediada por la prensa como nunca antes.

“Voy a trabajar y regreso. Pero las veces que he salido, me reconocen como ‘la de Peña Nieto’. He cachado a otras mesas tomándome fotos, o se ponen al lado de mí. En un bar que fui me empezaron a gritar ‘Tania, Tania’”, declaró en el año 2019.

Tania Ruiz Eichelmann también cuenta con una faceta empresarial. Para quienes no lo sabían, apostó a una tienda de línea de joyas, lentes y prendas que ella misma diseñó y también modeló. Desde hace ya varias temporadas, ella es la imagen de la firma de zapatos Price Shoes.

¿A ti qué te parece la modelo mexicana del momento? ¿Tendrá futuro sin ser asociada con un político?