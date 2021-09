Silueta perfecta: Clarissa Molina si que sabe elevar la temperatura en Instagram

Clarrisa Molina ya palpita la llegada de su cumpleaños número treinta. La modelo, actriz y presentadora de televisión festejará la llegada de las tres décadas este próximo 23 de septiembre. La polifacética artista latina reveló en una reciente entrevista la razón por la que no ha logrado conseguir una pareja ideal.

“Soy demasiado independiente. A mí me gusta una persona que me complemente, pero más me gusta siempre poder tener la libertad de hacer las cosas que quiero, porque puedo hacerlo” señaló Clarissa.

Hace unas horas, Clarissa Molina compartió una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de fanáticos de todo el mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza de espalda ante la cámara con la naturaleza de fondo. La oriunda de Santiago de los Caballeros lució un top y una minifalda de color nude que resaltó sus delicada figura. Además, la artista caribeña complementó su look con su cabello suelto con ondas y un delicado make up.

“Dicen que tus ojos son la ventana de tu alma. Qué ves? Voy a hacer pin al comentario que lo diga!” fue el simple y reflexivo texto que eligió Molina de epígrafe para acompañar su reciente instantánea en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Clarissa Molina

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex participante del reality de Univision “Nuestra Belleza Latina 2015” se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 51 mil corazones. Además, la bella dominicana recibió en su posteo cientos de mensajes de cariño y halago por parte de sus más fieles seguidores hacia su espléndida figura física.