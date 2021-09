Así de bella está Demi Moore a sus 58 años

Una de las actrices más bellas de Hollywood es nada menos que Demi Moore que a lo largo de los años nos ha cautivado con sus diferentes interpretaciones que la han depositado como una de las mejores de la industria de la pantalla grande. Además con 58 años edad, Demi, ha demostrado que los años no pasan para ella ya posee una gran figura.

Haciendo un poco de historia, tenemos que decir que Demetria Gene Guynes con el paso del tiempo ha sido actriz, modelo y productora de series y películas. En tanto que la bella morocha fue reconocida mundialmente cuando en la década del '90 tuvo una actuación protagónica en Ghost, la película más taquillera de 1990, que posteriormente le valió una nominación a los Globos de Oro.

En tanto que hace unos días saludó por el Día del padre a su ex esposo, Bruce Willis. Esto demuestra la gran relación que poseen actualmente. Por su parte, ella lo homenajeó en las redes sociales con un creativo posteo. En la imagen se puede ver al actor junto a sus hijos con un mensaje que dice lo siguiente: "Happy Father’s Day to this #girldad! We are so lucky to have you".

Sin embargo en esta ocasión Demi Moore es tendencia en varios sitios de espectáculos al publicar una fotografía de ella demostró que cada día está más bella. Por su parte en la mencionada imagen se la puede ver lucir vestido de color blanco que enalteció su gran figura. Además a dicha imagen le agregó el comentario: "Stepping into the past, present and future all in one moment… The Palazzo Papadopoli beautifully restored by @aman_venice, wrapped in a daring and modern design by @elimizrahi, one foot in front of the other not knowing what awaits me. Thrilling!".

Cambiando de tema, tenemos que mencionar que no todo fue color de rosa para la talentosa artista ya que luego de separarse de su tercer esposo el actor Ashton Kutcher por supuestos engaños por parte de él. Demi en 2012 fue ingresada en un hospital de Los Ángeles por la ingesta abusiva de drogas y alcohol.