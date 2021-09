Desde Chicago la esposa de Marco Antonio Solís deslumbra con su belleza

Fiel a su estilo la esposa de Marco Antonio Solís continúa sumando más popularidad en las redes sociales, tanto es así que en sus cuentas oficiales posee seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, a través de sus perfiles, Cristy Solís, comparte diversos momentos de su vida personal junto a su esposo como así también con sus hijas.

Esta vez no fue la excepción ya que, Cristy Solís, es tendencia en diversos portales de noticias del mundo del espectáculo al compartir una serie de fotos que demuestran lo bella que se ve. En las mismas se puede apreciar el gran físico que posee a sus más de 50 años de edad. Es por ello que hoy en día la ex modelo cubana es una de las mujeres más hermosas de la actualidad.

Este fin de semana pasado Marco Antonio Solís estuvo realizando una presentación junto a Los Bukis en la ciudad de Chicago, Estados Unidos ante un lleno total de espectadores que corearon todos sus grandes hits. Una de las personas que estuvo presente fue su esposa que desde primera fila relató los momentos más importantes del concierto.

Por su parte en sus ratos libres, la ex modelo cubana, aprovechó para conocer la mencionada localidad y distenderse un rato. Esto quedó retratado en su feed de su cuenta oficial de Instagram donde compartió una serie de fotos de ella desde The Bean Millennium Park Chicago. Allí se la puede ver sobre el verde césped por lo que su belleza acapara las miradas de todos. Además a dicha publicación le agregó el siguiente mensaje: "Creo que si el amor mueve el mundo ?????? las ganas y la pasión ????? hacen que siga girando. No dejemos de apasionarnos. Buen día a todos y feliz inicio de semana ??"

Asimismo, en varias ocasiones, Cristian Salas, ha utilizado sus cuentas oficiales para seguir promocionando el próximo show de su marido en el mes de septiembre. El mismo se realizará los días 10 y 11 del mencionado mes en Las Vegas, Estados Unidos. Este será un gran evento ya que contará con público presencial, por lo que será el reencuentro de Marco Antonio Solís con sus fanáticos.