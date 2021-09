La guapísima Julieta Venegas Percevault? hoy a sus 50 años ya es una reconocida -y adorada por su público- compositora, cantante, música, activista y actriz mexicana. Tras tantos años de éxitos es una de las artistas discográficas más consistentes y discretas de México.

Su incursión en la industria de la música la inició cuando era adolescente. Así fue como decidió hacerse solista, con su personalidad aguerrida. Desde entonces, se ha convertido en la gran estrella que es hoy en toda América Latina.

Sin embargo, cuando se preguntan dónde nació Julieta Venegas y dónde decide vivir actualmente, es un poco difícil imposible encontrarla porque ya no vive en su país natal. La actriz y cantante decidió dejar México para tener una mejor vida, más tranquila y dejarse llevar por el amor.

"FUENTE: Net tv"

La realidad, que pocos conocen, es que Julieta Venegas nació en Estados Unidos y fue nacionalizada argentina. Al día de hoy, es una de las cantantes latinas más reconocidas a nivel mundial, ya sea por sus estilos musicales de múltiples talentos como por sus cejas distintivas.

Desde hace unos años decidió irse a vivir a Argentina con su pareja y su hija. Si bien siempre existen muchas razones por las que se decide dejar el país natal, Julieta lo hizo por una de las más importantes, por amor.

En una de sus últimas declaraciones, dijo: “La verdad me fui por amor. Me enamoré, no fue por inseguridad, aunque la ciudad me había rebasado mucho, las distancias, y cuando conseguí pareja, el papá de mi hija se regresó a Argentina y mi vida tiene sentido, las cosas pasan por algo y hay que probar”.

Vale recordar que Julieta Venegas tiene una sola hija que se llama Simona y es fruto de su relación con Rodrigo García. Desde el 2020, la cantante se encuentra nuevamente muy enamorada y en una relación con el empresario argentino, Pablo Braun.

Ahora ya se sabe dónde nació Julieta Venegas y dónde decide vivir actualmente y es exactamente él, su pareja, la razón por la que decidió dejar su país natal atrás y vivir en Buenos Aires.

Un dato no menor y que pocos conocen, es que Julieta desde que está en Argentina ya tuvo la oportunidad de probar cosas nuevas, sobre todo en su carrera, cuando debutó como actriz en el teatro con un monólogo personal llamado "Íntimo". ¿Lo conocías?