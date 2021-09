Desde el mar, la hermana de Karol G eleva la temperatura en la red

Katherin Giraldo sigue incrementando su notoriedad en las redes sociales con un nuevo contenido en su perfil de Instagram. Por su parte, su famosa hermana, Karol G, anunció un concierto en la ciudad de Medellín y sus fans revolucionaron las plataformas virtuales.

“WOW ! No puedo creer que esto está pasando … que ya por fin es una realidad!! Estoy anunciando EL ESTADIO de la ciudad que me vio nacer y de la cual me siento orgullosa de representar en el mundo. BICHOTA TOUR no tendría sentido sino terminara donde todo empezó, EN CASA. Para mi Familia no solo de Medellín, sino de Colombia entera, nos vemos este 4 de Diciembre en el ESTADIO ATANACIO GIRARDOT de Medellín!! AaaAAaA Pdta: No dejes que te lo cuenten porque será algo que no se repetirá jamás” fue el feliz mensaje de Karol G en su perfil de Instagram.

Este viernes, Katherin Giraldo compartió tres veraniegas fotografías en su cuenta oficial de Instagram que cautivaron a una gran cantidad de sus miles de followers. En la misma se puede observar a la joven de 28 años desplegando toda su belleza ante la cámara arriba de un yate. La creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza lució un remerón color amarillo fluor. La latina complementó su look con una gorra de color negra y lentes de sol espejados.

“Loca Por La Vida Bien Vivida. Tú Eliges Como…Cómo Quieres Vivir La Tuya??” fue el sencillo y alegre texto que eligió Giraldo de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la popular red de la camarita.

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la hermana de Karol G recibió rápidamente una gran cantidad de likes, superando con facilidad la barrera de los 1500 corazones. Además, la influencer recibió decenas de comentarios de halago y cariño hacia su outfit y su espléndida figura física, de parte de sus más fieles fans.