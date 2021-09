¿Ángela Aguilar sabe que Jenni Rivera está viva?

Las supuestas declaraciones de Ángela Aguilar causaron un gran revuelo ya que eso significaría que Jenni Rivera no murió en el trágico accidente que conmocionó a todo México y el mundo. Según lo que narra una voz en off en el video, la cantante ha estado escondida todo este tiempo en el rancho de Zacatecas de la Dinastía Aguilar.

El material que utilizan durante el clip para demostrar la veracidad de la información, son dos fotos en las que se puede ver a las cantantes juntas. En las imágenes se puede ver a la Ángela actual, lo que utiliza el narrador como argumento, diciendo: ‘Cuando Jenni partió al cielo, en el año 2012, Ángela Aguilar tenía 7 años de edad por lo que hubiera sido imposible que las imágenes no sean actuales’.

Sin embargo, se puede notar en la foto que tiene algunos retoques digitales y es una compilación de fotos diferentes. Por lo que esto es un clásico ejemplo de una fake news (Noticia falsa).

Además, en el mismo video se sostiene que fue la mismísima Jenni Rivera quien decidió que salgan a la luz fotos para que finalmente todos sepan que sigue viva. Pero principalmente para agradecer a la familia Aguilar, sobre todo a Ángela, por el apoyo que le han brindado todo este tiempo.

Ni bien el video salió a la luz, muchos seguidores de la fallecida Jenni Rivera, salieron a decir que todo esto era una falta de respeto, no solo a la cantante sino a la familia. Ya que al ver las imágenes queda en evidencia que se trata de un fotomontaje y que las supuestas declaraciones carecen de veracidad.

Quizás hay más famosos escondidos en el rancho

Una vez que pasó la etapa de enojo, los cibernautas aprovecharon la ocasión para hacer algunos comentarios graciosos y quitarle importancia al video. Una persona escribió: ‘Si tienen a Valentín en su rancho, regrésenlo, lo extrañamos’. Mientras que otro puso: 'oye de casualidad no tiene escondida a Selena Quintanilla y a Michael Jackson, si lo tiene me avisas'.

Uno de los comentarios más graciosos dice: ‘Hola, por favor pregúntale a Angela Aguilar si de casualidad no escondió a Paul Walker antes de que se quemara su carro. Ojalá y te diga que sí! Yo no sé cuándo y en dónde dijo eso, pero si ya pasaron tantos años desde la muerte de JR y hasta apenas lo declaró me imagino que también tiene a PW’.

Y agregó: ‘Dile que por favor suba fotos de ella con él. Me gustaría saber porque ya no siguió grabando más películas de Fast and Furious… Hubieran quedado mejor que sin él… Bueno, te dejo para que vayas a preguntarle y hagas un video de dicha investigación o información… Te los vamos agradecer si es que logras tener buenas noticias. Suerte’.

Está claro que todo esto se trata de una Fake News, pero que, como muchas de estas noticias falsas, cobra mucho volumen de difusión y por lo tanto presta a la confusión.

¿Cuál de las noticias falsas de este estilo te llama más la atención?