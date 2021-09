Así es el amor de Livia Brito por los perros y estas fueron todas sus mascotas

A la joven actriz cubana de 35 años, Livia Brito se la reconoce por sus papeles en televisión, pero tiene una faceta un poco desconocida por su tierno y responsable amor a las mascotas. En especial, tiene una debilidad por los perros y se declara toda una 'doglover' comprometida.

Fue precisamente en una publicación de Facebook donde la actriz cubana escribió junto a una foto: “El Dalai Lama dijo alguna vez una frase que me encanta: ‘Nuestro principal propósito en esta vida es ayudar a los demás. Y si usted no puede ayudarlos, al menos no los dañe’. Amemos y respetemos a los animales”.

El amor de Livia Brito por los perros

La guapísima Livia Brito tiene un amor por los perros y las mascotas en general que muy pocos conocen, de hecho promueve –hace años- constantemente campañas para que adopten a los perros y gatos de la calle: “El cambio empieza por nosotros. Recuerden: adopten, no compren” escribió en todas sus redes sociales.

Para Livia, la felicidad está directamente relacionada con los momentos que comparte y vive constantemente con sus mascotas: “Martes de sonreír y ser feliz. Esto mismo me lo repito todos los días, de eso se trata la vida, de ser felices”.

"FUENTE: HOLA! USA"

Las mascotas de Livia Brito

Así como la actriz ama y promulga el cuidado a las mascotas, lo predica con el ejemplo. Livia Brito tiene mascotas que son adoptadas y desde siempre las presume con mucho orgullo. Ellas son 2 y se llaman Chirris y Princesa.

"Mis bellas perritas ADOPTADAS, ¡las amo infinitamente! Mi loca Chirris y mi Princesa, que es una reina", comentó la actriz cubana.

Vale recordar que después de los terremotos fuertes que afectaron a gran parte de México en septiembre de 2017, Brito hizo un reconocimiento público a todos aquellos perros que fueron entrenados y trabajaron en las maniobras de rescate: “¡Eternamente agradecidos y orgullosos de estos héroes caninos! Quienes han dado todo para rescatar gente #perritoshéroes”.

No caben dudas que Livia Brito es una doglover con todas las letras porque en sus redes siempre invita a que la gente le cuenten sus experiencias y qué es lo que hacen con sus mascotas para pasarla bien.

Por su parte, ella también lo hace, por supuesto, y se los deja saber: “¡Por fin viernes! Cuenten qué hacen, o ¿qué planes tienen para hoy? #aLIVIAnateViernes. ¡Yo me aLIVIAno paseando con mis amiguitos caninos!”.

Es admirable que la guapísima actriz aproveche a los miles de seguidores que tiene en sus redes sociales para que la ayuden a encontrar hogares a todos aquellos perritos abandonados: “Él es Rufo, tiene dos años y está esperando que lo adoptes!!!! ¿Qué esperas?”.

¿Qué te parece lo que hace Livia Brito con las mascotas? Cuéntanos también si prefieres perros o gatos en tu vida.