Los rumores resuenan cada vez más. Parece ser que la guapísima actriz Itatí Cantoral, de 46 años, tendría un nuevo romance en puerta y así se ha estado hablando en las últimas fechas. Sin embargo, para terminar con tantas especulaciones, la misma actriz revela toda la verdad.

Primero, vale recordar que fue en 2017, que la actriz terminó su segundo matrimonio de 9 años casada con Carlos Alberto Cruz, quien también vale destacar, es el padre de su hija menor, María Itatí.

Desde entonces, nunca se dio a conocer ningún romance ni tampoco se la ha llegado a relacionar sentimentalmente con nadie. Sin embargo ahora, la protagonista de la telenovela "La mexicana y el güero", Itatí Cantoral, confiesa cómo es su estado sentimental hoy.

Itatí Cantoral se confiesa: Así es su estado sentimental hoy

La actriz decidió finalmente abrir su corazón y cuenta que prefiere salir a contarlo ella misma ahora, luego de que se haya rumoreado que mantiene un nuevo romance. A través de los medios de comunicación aclaró:

"No, no tengo galán [novio]" y agregó: "No tengo tiempo. No tengo pretendientes. De verdad no tengo tiempo".

"FUENTE: ¡HOLA! México"

Los proyectos laborales de Itatí Cantoral y alejada del amor

Tras tanta repercusión, también se habló respecto a la anulación de su matrimonio religioso con Eduardo Santamarina. Hasta el momento, se conoce que la actriz nunca lo había considerado. Sin embargo, declaró también que ya no tiene inconveniente en llevarlo a cabo si así lo desea su primer exmarido.

Igualmente, tras varias preguntas que tuvo que salir a responder, Itatí Cantoral advirtió: "No creo. No hemos tocado ese tema. Como ya me divorcié [de su segundo esposo] no tengo ahorita ni idea, ni pretendientes, ni nada de casarme por la iglesia", y agregó: "No hemos vuelto a hablar de ese tema. Si me lo pidiera, lo pensaría".

A partir de sus declaraciones de cómo es su estado sentimental hoy y su contundente respuesta, Itatí Cantoral aprovechó a nombrar cuáles eran sus proyectos más inmediatos.

Por el momento, se encuentra muy ocupada porque está por estrenar una obra de teatro y, al mismo tiempo está grabando para una serie de televisión. Por lo tanto, su confesión dejó clarísimo que no está interesada en tener ningún tipo de romance.

Vale recordar que la actriz en otros momentos, había declarado que solo tiene ganas de darse un descanso en lo que respecta al amor y solo dedicarse a sus hijos. Quizás más adelante, la actriz nos sorprenda públicamente con algún romance. ¿Qué creerías que haría una buena pareja con Itatí Cantoral?