Las acaloradas fotos por las que la ex de Maluma es tendencia en Instagram

Natalia Barulich volvió a confirmar en las redes sociales toda su hermosura y sus dotes como influencer. En tanto su ex novio Maluma, realizó un emocionante paseo en helicóptero junto a su madre y lo compartió en su Instagram.

“Antes de retomar la gira #PapiJuanchoUsaTour Miren esta sorpresa que le tenia a mi familia nos fuimos a recorrer N.Y en QUE EXPERIENCIA!!! Lo harían o les da miedo las alturas? LOS LEOOOO” escribió Maluma para acompañar su videoclip.

En las últimas horas, Natalia Barulich compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del planeta. En la misma se puede ver a la bella morocha desplegando toda su hermosura, arriba de un auto antiguo, para una producción de fotos profesional. La bella norteamericana posó luciendo look vintage compuesto por un top, un minishort y un pañuelo negro con un estampado arabesco de color dorado. La oriunda de California complementó su look con lentes de sol oscuros y un delicado make up.

“Chica vintage en un auto antiguo” fue el sencillo y corto texto que eligió Barulich de epígrafe para acompañar sus recientes y osadas instantáneas en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Natalia Barulich

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la ex pareja de Maluma se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 34 mil corazones. Además, recibió cientos de mensajes de apoyo y cariño de parte de sus más fieles fanáticos, quienes resaltaron su espléndida figura física y su outfit elegido.