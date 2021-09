Prepárate para ver a Salma Hayek sin maquillaje

Salma Hayek lo tiene todo. Es una de las actrices más mimadas de la industria y también del mundo de la moda. Suele ser admirada por todos y no es para menos.

Su talento se suma a su radiante belleza natural, que a los 55 años ostenta como desde el minuto en el que llegó al espectáculo para romper los estereotipos: allá cuando estalló su fama mundial junto al español Antonio Banderas en el film “La balada del Pistolero“.

Pero Salma Hayek, a la que el oficio le sale por los poros y juega con la cámara como con el espejo, no le teme a vivir fuera de los sets. Y lo hace intensamente.

Para alegría del público y de los fans es generosa compartiendo postales de su intimidad y esta vez sorprendió a todos: subió una foto mostrando su rostro completamente al natural, sin filtros ni maquillaje. Cómo único texto la foto estaba acompañada de un hashtag #nomakeup. Y no lucía más accesorios que una toalla en la cabeza, seguramente después de una ducha.

La diosa Salma Hayek se muestra sin filtros y sin maquillaje

No es la primera vez que Salma Hayek se muestra fuera de los flashes, relajada y sobre todo, esta actitud aumentó durante la pandemia. Suele compartir desde Instagram, en donde reúne la módica suma de 18,7 millones de seguidores, instantáneas cotidianas que la muestran en distintas situaciones fuera de las cámaras.

Desde las últimas portadas realizadas para Vogue, Salma Hayek contó que justamente a partir de la pandemia la visión de sí misma fue cambiando y se volvió más amorosa y compasiva.

Sus declaraciones resultan interesantes ya que muestran cómo el privilegio y la belleza son igualmente una presión para las mujeres. También deja al descubierto como Salma Hayek siente las mismas presiones culturales e inseguridades personales que cualquier mujer.

La actriz mexicana Salma Hayek contó que solía criticar mucho, y que actualmente al mirarse en el espejo piensa en lo mucho que va a gustarse en 10 años, cuando se caiga ese filtro con el que uno se mira, ya que confesó que cuando ve fotos suyas de los 30 o 40 años se ve más hermosa de lo que se veía a sí misma en ese momento.

Es por eso que se habrá animado, esta como otras veces, a compartir una postal sin maquillaje ni filtros que tapen las líneas de expresión y arrugas, aunque debemos confesar que la piel que presume para su edad está ¡impecable!

Salma Hayek no siempre se ve bien pero siempre se ama

En otras oportunidades, Salma admitió que no siempre se ve en buen estado al despertar cuando se mira al espejo. “Me siento en mal estado, fea y me pregunto a mi misma ¿qué me pasó?“. Y es que “cuanto más envejeces, el look cansado, no perdona tanto como cuando eras joven“, terminó diciendo en un video que realizó para Vogue.

Sin embargo, Salma Hayek dijo amarse siempre, y que en muchas otras ocasiones puede conectar con verse “ardiente“ y bella. Hasta amigarse con sus canas, como cuando posteó “Siéntete orgullosa de tus raíces“, exhibiéndolas en una foto en Instagram.

Una estrella como cualquier mujer: el atractivo natural de Salma Hayek

La potencia de esta actriz va más allá de su talento, su belleza y su energía positiva. Salma Hayek es sin dudas la representación de que, pese a ser una estrella, es una mujer, de carne y hueso como todas: y se atreve a vivir así. Sin posturas, aunque a veces disfrute de ellas en la alfombra roja. Sin dicotomías, aunque recurra a ellas para algún personaje.

Salma Hayek demostró en la cuarentena que tiene una faceta íntima, vulnerable y empoderada que no necesita maquillaje ni capas de filtro. Ella misma dijo que cuando es así “no siente la presión de verte mejor“ y entonces sobreviene una sensación de estar presente, sin tener que estar impresionando a nadie.

Al principio de la cuarentena, dijo, sentí que tenía que aprovechar el tiempo en casa, ser muy productiva, meditar, hacer ejercicio: “luego me di cuenta de que ya tenía muchas expectativas y presión“ por la pandemia en sí misma, y el momento que había que atravesar.

Centrada, empoderada y en paz con la propia imagen y lo que esperan los demás, Salma Hayek, al parecer, descubrió el secreto del éxito pero luego, el de la felicidad.

Por muchas más mujeres que se animen al #nomakeup como Salma Hayek, que al estar en el mainstream representa e identifica a tantas más.

¿Qué te parece esta iniciativa sin maquillaje?