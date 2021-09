Primero que nada, es necesario conocer quién es Zuleika Garza y cómo de repente de ser la prometida de Sammy Pérez comenzó a estar en boca de todos. Cabe recordar que cuando el actor la presentó, contaron cómo llevaban su relación, cómo se conocieron y hasta incluso revelaron quién de los dos era más celoso.

A principios de este 2021 Sammy Pérez presentó por primera vez a Zuleika Garza como su prometida y dicha aparición pública se dio en el programa “Es Show”. Allí mismo la joven contó que su romance comenzó por una de sus familiares que los presentó. Al poco tiempo comenzaron a salir y según sus declaraciones, fue amor a primera vista.

Pero bien, los rumores sobre esta nueva relación comenzaron a disparar comentarios y supuestos motivos por los que vislumbraban que Zuleika estaba con Sammy por algún interés monetario.

Al respecto, en ese momento la pareja de Sammy negó rotundamente que fuera así. De hecho, dejó bien claro que tiene su propio sustento económico: “No es así, yo tengo mi trabajo y para empezar él no me da nada, no me mantiene...”. No obstante están quienes ahora piensan y tienen la prueba de que Zuleika Garza jamás amó a Sammy Pérez.

¿De verdad Zuleika nunca amó a Sammy Pérez?

Cabe recordar que el comediante Sammy Pérez falleció el 30 de julio tras luchar contra la covid-19 y al día de hoy sigue siendo punto de conversación. De hecho, tras su partida, tanto sus familiares como su propio amigo, Eugenio Derbez aseguraron que su prometida Zuleika Garza había desparecido.

Mucho peor aún, la prueba de que Zuleika Garza jamás amó a Sammy Pérez es que la joven se habría llevado las cuentas del famoso. Hasta el momento no se ha confirmado nada. Sin embargo, en medio de tanta polémica, Garza reapareció para aclarar y también desmentir todo.

Mientras comenzó a hablar, rompió en llanto. La joven Garza dijo que jamás tuvo la intención de huir y que mucho menos tiene acceso a las cuentas bancarias del fallecido comediante. Agregó que jamás abandonó a Sammy Pérez y que por el contrario, es ella la víctima de acoso por culpa de todas las infamias y declaraciones recientes en su contra.

Para la misma entrevista en el programa “Es Show” Zuleika Garza dejó muy claro que tuvo que aislarse por culpa de la covid-19, siempre siguiendo las recomendaciones médicas.

Al contrario de todo lo que expresó la familia y allegados al comediante– con respecto a la prueba de que Zuleika Garza jamás amó a Sammy Pérez- la joven demostró que sigue en la misma entidad, que devolvió las tarjetas bancarias y que Eugenio Derbez no debería meterse, porque no la conoce.

Quien sacó los trapitos al sol y aseguró que tiene la prueba de que Zuleika Garza jamás amó a Sammy Pérez, fue el sobrino del comediante. ¿Será cierto?