Todo fue muy confuso debido a una ilusión que siempre tuvo el cantante argentino de nacionalidad mexicana, Diego Verdaguer. A sus 70 años aún sigue dando que hablar y aunque está casado desde el año 1975 con la cantante Amanda Miguel, generó mucho revuelo en las redes sociales.

Se puede decir que Amanda Miguel ya superó la relación entre Galilea Montijo y Diego Verdaguer, su esposo, debido a que entendió que fue todo una fantasía cumplida. La realidad, es que el cantante siempre soñó con casarse con Galilea Montijo y lo logró.

Lo que nunca se iba a imaginar es que a su esposa Amanda Miguel le iba a molestar recordar aquel momento a tal punto de explotar en público contra él y contra la presentadora de televisión, Galilea Montijo.

Sí, el intérprete de “Volveré” no tuvo mejor idea que publicar una serie de fotografías donde se ve con Galilea Montijo casándose. Pero bien, vale aclarar que no fue en la vida real sino para el videoclip de su canción “Voy a conquistarte”. Canción que escribió y produjo Joan Sebastián en el año 2010.

El cantante argentino no solo publicó algunos flashes del video en su Instagram, sino que escribió: “Todos podemos crear una fantasi´a, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces yo quise filmar y casarme, en la fantasía, con @galileamontijo y lo logre´. Siempre que deseen algo postu´lenlo con tal fuerza y determinacio´n, para lograr que las cosas fluyan hacia ti. Siempre pensando con responsabilidad en el bien común.”

Como se preveía, dicha publicación rápidamente logró alcanzar miles de me gusta y muchos comentarios entre los que se destacó el de su esposa, Amanda Miguel, que se notó que no estuvo muy conforme. Se ve que fue molesto para la cantante ver que su esposo Diego hiciera públicas las fotografías, tantos años después.

El comentario de la cantante fue: “Yo no deseo volver a ver a mi esposo besándose con ninguna modelo, actriz, etc, etc”. Además, se agregaron a la oleada algunos fans que dijeron: “¡¡Solo que VOS estás casado!! mejor no postules eso... postula otra cosa que sea más acorde a tu realidad”, “Dobles vidas NO funcionan”.

No obstante, podemos decir que Amanda Miguel ya superó la relación entre Galilea Montijo y Diego Verdaguer cuando añadió que reconoce que la presentadora es muy hermosa. Aún así, declaró que deberían aclarar la relación de amistad que tienen entre ellos para que se eviten rumores o “ilusiones” en un futuro.

