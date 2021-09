Modo princesa: Adamari López demuestra como lucir un vestido rosa este año

Adamari López se convirtió en la nueva portada de la revista “People en Español” y brindó una entrevista donde habló nuevamente de su ruptura con Toni Costa.

En dicha conversación, Adamari dejo entrever todo el cariño y amor que todavía siente por Toni Costa. Igualmente, la latina también manifestó, sin entrar en detalles, las razones de su separación: "Hay cosas que no podía permitir por mí, pero sobre todo por mi hija. Él y yo sabemos qué pasó. Él sabe la razón. No tomé la decisión a la ligera, no fue una rabieta. No es un capricho, no es un castigo".

Este viernes, la cuenta oficial de Instagram del magazine de Telemundo publicó dos fotografías de Adamari López que conquistaron a gran parte de sus millones de followers de todo el mundo. En ellas se puede ver a la chaparrita posando desde el parque temático de entretenimiento Walt Disney World, luciendo un elegante minivestido color rosa pastel, zapatos taco aguja a tono, su cabello suelto y un delicado make up.

“Como una princesa. Miren qué linda la sesión de fotos de @adamarilopez para celebrar los 50 años de @waltdisneyworld” fue el texto que eligió de epígrafe la cuenta de Instagram para acompañar las postales de la ex pareja de Toni Costa en la popular red de la camarita.

Fuente: Instagram Hoy Día

Este posteo que tiene como única protagonista a la bella López se llenó rápidamente de likes superando la barrera de los 67 mil corazones. Sin dudas la oriunda de Humacao, Puerto Rico, es una de las celebridades preferidas en las redes sociales y eso queda demostrado en cada una de las publicaciones donde aparece ya que se viralizan de manera inmediata.