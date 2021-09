Así de hermosa está Carmen Villalobos a sus 38 años

Carmen Villalobos es una actriz colombiana que a lo largo de los años ha demostrado su gran talento para actuación en diversas tiras de la televisión latinoamericana. Asimismo ella conquistó a todos con su interpretación en la novela "Sin Se... no hay Paraíso" donde hizo el papel de Catalina Santana. Esta gran interacción hizo que su fama creciera a pasos agigantados.

Sin embargo en esta oportunidad Carmen Villalobos es tendencia en los diversos portales de noticias ya que hace algunas horas atrás compartió un video que demuestra lo hermosa que está actualmente. El mismo fue posteado en su cuenta de Instagram donde una vez más la talentosa cafetera deslumbró a todos con su descomunal imagen.

Además a mencionado video le agregó el siguiente mensaje: "¿Será que las rubias se divierten más? Jaja no lo sé, pienso que eso depende de cada quien????Aunque nunca había sido real y totalmente rubia... ¡Hasta hoy! ??

El que no arriesga no gana... ¡Así que este será mi look para el próximo proyecto! ???????????? ¡Gracias por todo @julianhairstudio tú y tu equipo son MARAVILLOSOS ????????. Después de este color, lo quiero... ¡rosa! ?? ???? ????????????"

Por su parte, en su vida personal, le va de la mejor manera ya que hace un par de años atrás contrajo matrimonio con el actor colombiano Sebastián Caicedo.Por lo que desde ese momento comparten diversos recuerdos de su vida juntos. Sin embargo en estos últimos meses no ha sido todo color de rosa ya que Sebastián se enfermó de coronavirus y estuvo bastante complicado. Por suerte ya se recuperó y actualmente goza de buena salud.

Cambiando de tema, esta gran popularidad que posee se ve reflejada en sus redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando su gran su belleza como así también todo lo que comparte. Esto hace que Carmen Villalobos sea una de las influencers más importantes del país cafetero.