Andrea Meza y una dura revelación sobre lo que padeció en México

Lamentablemente, en todo el mundo, las mujeres son víctimas de acoso. Algo que a Andrea Meza le tocó vivir en carne propia y por lo que decidió tomar cartas en el asunto para lograr hacer un cambio de fondo.

"Hubo un chico que se inscribió al gimnasio en el que yo iba solamente para estarme viendo, grabando desde lejos. Yo no me di cuenta de la situación hasta dos semanas después", dijo Andrea Maza en el programa ‘Suelta la sopa’.

Hasta ese momento todo venía normal, hasta que dos semanas después, alrededor de las nueve de la noche, cuando el gimnasio estaba cerrando él individuo la increpó.

"Ya eran las nueve de la noche, el gimnasio estaba cerrando, iba yo caminando a mi casa que estaba muy cerca del gimnasio y me siguió. Sentí que alguien venía atrás de mí, me llama por mi nombre; yo volteo y no identificó a la persona", contó.

Andrea Meza relató como en ese momento ella sintió que se estaba violando su intimidad y su espacio personal. Algo que aseguró no desea que nadie experimente.

Esa fue una de las situaciones por las que la joven oriunda de Chihuahua decidió que era momento de hacer algo. Así que se unió a la campaña "Rechazar el acoso callejero también es sana distancia", que busca dar a conocer las situaciones por las que las mujeres atraviesan diariamente.

"Es tristísimo saber que cuando alzas tu voz no te quieren escuchar, pero eso no nos debe de limitar. Aquí lo importante es que sigamos hablando y que las voces se hagan más fuertes y que más voces se unan porque es lo que hace que las miradas volteen hacia las situaciones", contó compungida la modelo.

Y terminó diciendo: "Estos movimientos son los que hay ayudado a hacer cambios. Que triste que tengamos que recurrir a una multitud para defender una causa. La justicia debería estar ahí inmediatamente. Pero lo importante aquí es no quedarnos callados".

Aquí puedes ver la entrevista completa: