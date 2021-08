Vistiendo solo una bata, Rita Ora enciende las redes sociales

Una de las exponentes más importantes de la música actual británica es Rita Ora, que es una cantante, compositora y actriz inglesa de ascendencia kosovar que está brillando en la música pop convirtiéndose así en una de las personalidades más importantes de los últimos años. Además gracias a ello ha participado en algunas películas de Hollywood.

En cuanto a sus comienzos tenemos que decir que claramente una de las mejores decisiones que tomó su familia fue la de mudarse a Londres para buscar mejores oportunidades de vida. Allí la bella morena mostró el gran interés que tenía para el mundo artístico como así también sus grandes dotes para la música y la actuación.

Además con el paso de los años su carrera se potenció por todo el mundo y esto le permitió cosechar seguidores en todas partes que a diario le demuestran su afecto a través de las redes sociales. Cada vez que ella comparte una publicación sus fans reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios.

En tanto que este 2021 Rita Ora lo ha empezado de la mejor manera ya que en el mes de febrero lanzó la canción "Big" junto con David Guetta, Imanbek y Gunna. Además actualmente, la bella británica despliega todo su talento musical en el programa The Voice Australia donde tiene un papel principal como jurado.

En tanto que hace algunas horas atrás, la bella morena, volvió a comprobar la gran popularidad que posee ya que compartió una serie de imágenes en bata que demostraron la gran figura que posee a sus 30 años de edad. Además a dichas fotos le agregó el siguiente comentario: "Thank you all so much for the love. I’m so glad you’re all loving @thevoiceau there is so much talent i can’t wait for you to see!!! Love my Australian Rita Bots so much !!!! Can’t wait to go back" (Muchas gracias a todos por el amor. ¡Me alegro mucho de que todos estén amando a @thevoiceau, hay tanto talento que no puedo esperar a que vean! ¡¡¡¡Amo a mis Rita Bots australianos tanto !!!! No puedo esperar para regresar).