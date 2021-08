¿Cuántos hijos tiene Thalía con Tommy Mottola?

Thalía y Tommy Mottola son una de las parejas más consolidadas del ambiente artístico y ya llevan más de 20 años juntos. La pareja pasa sus días en su lujosa mansión estadounidense en Greenwich, Connecticut, y aún permanecen enamorados como el primer día que se conocieron.

En 1999, la mexicana de 49 años se encontraba en plena filmación de la telenovela "Rosalinda" cuando un amigo productor le presentó a Tommy Mottola, ejecutivo de Sony Music. "Me lo presentó Emilio Estefan, fue durante una cena, estaba grabando aquí en México Rosalinda y fui a Miami un fin de semana a una reunión de amigos, lo conocí y quedamos impresionados", reveló la actriz.

La cena se trató de una cita a ciegas y se enamoraron rápidamente. Dos años después se casaron en una boda impresionante que se celebró en la Catedral de San Patricio, en Nueva York, a la que asistieron 200 personas y entre los invitados estaban Michael Jackson, Marc Anthony, Julio Iglesias, Gloria Estefan, Jennifer Lopez y Danny DeVito.

Para confeccionar el vestido, Thalía eligió a Jorge García Cárdenas, más conocido como Mitzy, un diseñador de moda mexicano conocido por su trabajo en televisión. "Mi vestido no es negociable. No soy tonta, sé quién es Dior, pero nadie va a hacerme ese vestido con el mismo cariño que tu me lo harías", le dije en su momento.

Pero no solo se encargó del diseño, sino que Mitzy quería adornar el look con una tiara llena de brillos. Para ello se acercó a una joyería de Nueva York y la pidió como préstamo, al punto que un equipo de guardias de seguridad tuvieron que guardarla antes del evento.

Una familia feliz

Thalía y Tommy se casaron en el 2000, pero su primera hija llegó 7 años más tarde. Sabrina Sakaë Mottola Sodi fue criada en Estados Unidos y su madre aseguró que le enseñan ambos idiomas para que esté ligada con la cultura mexicana. Físicamente son muy parecidas, pero tiene un perfil bajo ya que no le gusta aparecer en las redes sociales.En 2011 llegó el segundo y último hijo de la pareja: Matthew Alejandro Mottola Sodi. El pequeño de la familia es un fanático de los videojuegos y Thalía anunció con mucho orgullo que quiere diseñar su propio juego para que su youtuber favorito lo juegue.

"Estamos muy contentos de poder mostrarles el amor y la fuerza de la familia a nuestros hijos, que están muy orgullosos de ti @tommymottola. Y yo, como tu compañera de vida, te abrazo desde el alma y te beso el corazón y te pienso las ideas y te calmo la conciencia y te llevo en mis ojos y te siento en mi piel", le escribió a su esposo cuando recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

¿Qué te parece la familia de Thalía?