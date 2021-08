Dentro del mar la esposa de Marco Antonio Solís sube la temperatura de las redes

Desde hace varios años atrás, la esposa de Marco Antonio Solís continúa sumando más popularidad en las redes sociales, tanto es así que en sus cuentas oficiales posee seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, a través de sus perfiles, Cristy Solís, comparte diversos momentos de su vida personal junto a su esposo como así también con sus hijas.

Esta vez no fue la excepción ya que, Cristy Solís, es tendencia en diversos portales de noticias del mundo del espectáculo al compartir una serie de videos de ella que demuestran lo bella que está actualmente. En uno de ellos se la puede ver dentro del agua nadando en uno espectacular mar caribeño.

Mientras que el segundo de ellos fue compartido en su feed de su cuenta oficial de Instagram. Allí se puede ver a la ex modelo cubana cubana posar a orillas del mencionado mar con un look que no solo acaparó las miradas de todos sino que también subió la temperaturas de las redes. Además a dicha publicación le agregó el siguiente mensaje: "Sin importar el esfuerzo que hagas para controlar los sucesos en tu vida, las cosas pasan como deben pasar. Todo bajo su ritmo y forma propia. Sólo resta aceptar el fluir de la existencia".

Cambiando de tema, en varias ocasiones, Cristian Salas, ha utilizado sus cuentas oficiales para promocionar el próximo show de su marido en el mes de septiembre. El mismo se realizará los días 10 y 11 del mencionado mes en Las Vegas, Estados Unidos. Este será un gran evento ya que contará con público presencial, por lo que será el reencuentro de Marco Antonio Solís con sus fanáticos.

Finalmente, El Buki con Cristian Salas está casado desde 1993 y con ella tiene dos hijas: Marla y Alison. Además en varias ocasiones la famosa empresaria que lleva 28 años casada con el cantante mexicano asegura que el secreto de su amor y su larga relación es la candela natural que tiene, por ser cubana. Además del gran compañerismo que existe en la pareja ya que van para todos lados juntos.