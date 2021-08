Esta es la razón por la que la hermana de Karol G se operó para no ser madre

Katherin Giraldo, hermana de Karol G, compartió este miércoles varios videos cortos en las redes sociales donde reveló algunos detalles de su vida privada. En compañía de su novio Juan Pablo, la blonda colombiana respondió algunas consultas de sus seguidores de Instagram.

“Mis amorcitos lindos preciosos ¿Cómo están?” comenzó muy feliz Katherin Giraldo. Luego de ello la influencer le propuso a sus followers que realicen preguntas sobre su pareja. La primera consulta que le realizaron sus fans fue “¿Cuánto llevan juntos?” a lo que el novio de la carismática latina respondió “Dos años, dos años exactamente recién cumplidos”. Con picardía la hermana de la intérprete de “Bichota” agregó “Dos años de novio y como seis en el…”.

Tras esa frase Katherin Giraldo aclaró que se refería a meses y no años de duración con su pareja Juan Pablo. “No seis años no, seis meses comiéndonos los dulces sin permisos” aseguró la creadora de contenido y emprendedora en el área de la belleza.

Tras ello, Giraldo recibió una pregunta sobre su deseo de tener hijos y la joven de 28 años indicó lo siguiente: “No, él ya tiene-Juan Pablo- y yo no quiero. Ya me operé”. Velozmente sus seguidores comenzaron a indagar más sobre la decisión de la sudamericana. “¿Se operó sin tener hijos, hace cuánto se operó?” le preguntaron. “Amor esa era la idea, me operé hace dos años, antes que de pronto acertara el tiro” manifestó muy sincera Kat.

Fuente: Instagram Katherin Giraldo

Por último, la hermana de Karol G amplió su postura al responder una nueva pregunta. “Por qué no quisieras tener hijos, tienes algún problema con eso, cuéntanos más” fue la mencionada consulta. “Nooo jamás, yo no tengo nada en contra del tema. Me parece super lindo las mujeres que les gusta y les nace. Pero realmente son proyectos de vida diferentes” cerró la cafetera.