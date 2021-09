Edgar Ramírez está pasando el momento más duro de su vida

‘Desafortunadamente el milagro no se dio (...) Estoy triste, estoy angustiado, estoy devastado’, estás son las palabras que se pueden leer en el largo comunicado que Edgar Ramírez publicó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Lo que sucedió es que en los últimos meses la vida de Edgar Ramírez ha estado plagada de tristes noticias debido al Covid-19. Situación que lo ha mantenido estresado y triste.

El actor venezolano dijo a través de su comunicado: ‘Desafortunadamente, el milagro no se nos dio. Después de una espantosa agonía, mi tía Lucy murió el sábado. Y luego de estar estabilizado por unos días y en solo cuestión de horas, mi tío Guillermo se derrumbó y murió el domingo. En menos de 24 horas, el COVID-19 les había quitado la vida a ambos. No habíamos podido aún recoger las cenizas de mi tía Lucy cuando ya debíamos incinerar el cuerpo de mi tío Guillermo’.

Cuando la situación parecía que no podía empeorar, ese mismo lunes le dieron la triste noticia de que que otro familiar había fallecido por culpa del Covid.

‘Luego el lunes, aún sin poder procesar el shock y el horror de fin de semana, nos despertamos con la noticia de que el cuñado de mi tía Nidia, Rafael, también había fallecido después de meses luchando contra complicaciones del COVID’, continuó en su relato a través de Instagram.

Lo más triste es que todo esto sucedió un mes después de que fallecieran su abuela Bertha y su amigo Laureano por la misma razón.

‘Mi corazón no aguanta más dolor. Estoy triste, estoy frustrado, estoy devastado. Han sido semanas y semanas de ver a mi familia burlada y torturada por esta cruel, traicionera y violenta enfermedad que sin piedad terminó matándolos a todos. No soporto este vacío en el pecho, está sabor metálico en la boca, este paralizante dolor de cabeza que no me suelta. Estas olas de desesperanza que me niego a dejar arraigar a mi alma’, escribió.

Muy angustiado Edgar Ramírez aseguró que ninguna de todas estas personas se había podido vacunar ya que en Venezuela no tienen acceso a ellas. Y remarcó con indignación cómo en Estados Unidos las desechan porque no las quieren.

‘Me destroza saber que tantas personas en este país estén dispuestas a rechazar la vacuna que mi familia habría aceptado en un instante. Mientras nosotros y millones de personas pasan por la pesadilla de perder a sus seres queridos porque no hay suficientes vacunas, mi esperanza es que cualquiera que pueda vacunarse…. Lo haga hoy’, finalizó Ramírez.

Desde que esta gran tragedia ha atravesado su vida, Edgar Ramírez se ha puesto en campaña para concientizar a las personas sobre la importancia de vacunarse.