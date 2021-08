Oscar Mediavilla, es un reconocido productor discográfico, empresario, músico y compositor argentino. Desde que se lo conoce públicamente, siempre trató de ser justo con sus polémicas opiniones acerca de la música y los artistas.

No se puede negar que sabe, pero así también es famoso por ser un gran disparador de polémicas declaraciones que terminan en grandes enojos.

Esta vez no se quiso quedar callado y dio su opinión sobre el reality de canto llamado “La Voz Argentina”, que se emite por el canal Telefe. Primero, el productor musical aseguró ante un diálogo que tuvo con Mitre Live, que no le gusta el formato y aclaró el por qué de la cuestión.

"Nunca me llamó la atención ni me gustó mucho el formato de La Voz Argentina y no lo digo porque no me hayan llamado, de hecho son artistas de una misma compañía” comentó Mediavilla. Pero no todo quedó allí. Tras varios comentarios más, nació la duda de dónde viene la rivalidad entre Ricardo Montaner y Oscar Mediavilla y ahí así, es cómo se originó todo.

Fuente: A24

"El negocio cambió y por eso están los hijos de Montaner ahí. Tienen muchos seguidores, hay que armar negocio con lo que pasa. A mí me gustaban los programas de antes. No sé si es federal La Voz pero me gustaba más con el Soñando por Cantar, por ejemplo. Uno venía a caballo y era emocionante. Acá son más fifí todos, son cantantes que buscan una oportunidad” explicó.

Está claro que Oscar Mediavilla apuntó directamente a los hijos Ricardo Montaner, Mau y Ricky alegando que sus nuevas formas de “venderse” en el mundo de la música son un tanto –al menos para él – faranduleras.

Así también continuó diciendo: "A mí no me llama la atención el programa pero los valoro a todos. Conozco a Montaner, estuve en su casa, conozco a Lali y a Soledad. No lo sigo mucho el programa”. Quizás su aclaración fue para alivianar un poco su opinión respecto a cómo lucen los hijos de Ricardo Montaner. Sin embargo, eso molestó y mucho.

Luego de que se viralizaran dichas polémicas declaraciones, Ricardo Montaner –como lo viene haciendo últimamente - se volcó a las redes sociales y también expresó su opinión: “A las palabras no se las lleva ningún viento. Cada palabra destruye o edifica, hiere o cura, maldice o bendice”.

Si había alguna duda de dónde viene la rivalidad entre Ricardo Montaner y Oscar Mediavilla, ahora quedó clarísimo. ¿Qué te parece a ti?