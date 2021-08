Queen: los dos grandes amores que acompañaron a Freddie Mercury hasta el final de sus días

Farrokh Bulsara, mejor conocido como Freddie Mercury fue un reconocido y gran cantante, compositor, guitarrista, vocalista y músico de origen Persi e indio. Fue el vocalista principal de la banda de rock ‘Queen’, con una poderosa voz y siempre con puestas en escena extravagantes. Cosecho grandes éxitos con la música en su vida.

Dentro de sus composiciones más exitosas encontramos: “Bohemian Rhapsody”, “Somebody to Love”, “We are The Champions”, “Innuendo”, entre otros sencillos reconocidos. El legendario líder de Queen a pesar de tener una vida agitada, tuvo el incondicional apoyo de dos personas que lo acompañaron durante su vida.

Entre sus grandes amores y relaciones de amistad más bonitas esta Mary Austin, quien fue su primera novia y gran amor, a quien le escribió y dedicó uno de sus sencillos más reconocidos “Love of my Life”. Con Mary tuvieron una hermosa relación que duro 6 años e incluso Freddie le llegó a proponer matrimonio.

El vocalista de Queen decidió confesarle a Mary sobre su orientación sexual, diciéndole que era ‘bisexual’ a lo que Austin le dijo: "No creo que seas bisexual, creo que eres gay". Luego de terminar su relación amorosa, ambos continuaron siendo grandes amigos. Mary siguió al lado de Mercury, como su mujer de confianza.

Austin y Freddie decidieron rehacer su vida amorosa, tal es así que Mercury conoció a quien sería su último novio Jim Hutton, hasta el fallecimiento del artista en el año 1991 con 45 años de edad. Sin dudas, el cantante de rock estuvo en compañía de sus dos grandes amores durante su paso por la enfermedad SIDA que le daría fin a su vida.