Tras superar el Covid-19, la madre de Belinda dejó un sentido mensaje

Debido a la pandemia que ha provocado grandes desastres en todo el mundo y que mantiene a todos preocupados debido a la cantidad de muertes que ha provocado, muchos han logrado atravesar la enfermedad, recuperarse y salir ilesos, como lo fue Belinda Schull Moreno, quien se contagió de Covid – 19 junto a su pareja Ignacio Peregrín Gutierrez.

La mamá de la reconocida cantante Belinda, sufrió un gran susto cuando se contagió de Covid – 19, ya que comenzó a presentar dificultades en sus niveles de oxigenación mostrando niveles bajos. Lo que la llevó a que fuera hospitalizada para cuidar de su salud y así, regresar pronto a casa con sus seres queridos.

Con anterioridad la artista había compartió una publicación que su madre realizó para el día del cumpleaños de su hija al cual no pudo asistir diciendo: “Hubiera dado lo que fuera por viajar contigo y estar juntas este día tan especial, lamentablemente no puedo por una dificultad de salud, pero superando este momento tan difícil celebraremos juntos. Te amo”, concluyó.

Fuente: Instagram Belinda Schull

A lo que la intérprete Belinda, respondió: “Mami te vas a poner bien pronto, y vamos a festejar, tu salud es lo primero, te quiero”, finalizó. Luego de pasar por casi dos semanas hospitalizada, Belinda Schull Moreno compartió en su cuenta de red social de Instagram un sentido mensaje.

Fuente: Instagram Belinda Schull

“Hoy me despido del oxígeno, de las inyecciones, de los medicamentos. Mi hoy es un renacer. En este nuevo comienzo, amo la vida más que nunca, es una segunda oportunidad que la vida me regaló y sé que nunca me rendí. Gracias Dios por qué me diste la fuerza, para recuperarme y me diste tu luz compañía y protección” fue el emotivo mensaje de la madre de Belinda. Sin dudas, un gran luchadora.