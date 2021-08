El importante logro que hace feliz a Toni Costa

Adamari López, reconocida por su trabajo en el mundo de la actuación y la conducción en producciones de Televisa y también en Telemundo, se encuentra separada de su esposo y padre de su hija Alaïa hace más de tres meses. A pesar de la dolorosa ruptura, Toni Costa se encuentra preparado para dar el próximo paso en su vida.

Aparentemente, Toni estaría pensando en tener su propia casa y comenzar a disfrutar de todo lo bueno que le llega. A su vez, realizó algunas declaraciones con respecto a mudarse, buscar el mejor lugar para vivir e invertir en algo que lo haga feliz y le permita empezar de nuevo de cero, luego de pasar por momentos difíciles.

Costa declaró: "Tengo ya casi a puntito de tener mi propia casa, así que para mí es un logro muy grande tener mi propio lugar y sobre todo siempre poder compartir con mi hija Alaïa, que para mí es lo más grande que tengo en el mundo, y gracias a Dios pensé a las situaciones, estamos haciéndolo muy bien".

A su vez, también especifico que no se trata de una tarea sencilla: "Es complicado esto de buscar casa porque uno piensa un día un apartamento, luego otro dice '¡ah, no!, yo creo que mejor las afueras'. Otro día '¡ah, no!, pero que tenga gimnasio'; al final estoy viendo algo bien bonito, a modo de inversión y ya está, hay que tener ese objetivo fijado", finalizó.

Fuente: Instagram Toni Costa

Por último, Toni Costa comentó como se siente luego de su separación son Adamari López: "Inicialmente uno está claro que está a lo mejor pasándolo un poco más mal, pero el tiempo pasa, las cosas se van acomodando, se van teniendo más claras, y todo ocurre por algo. Yo siempre pienso que todo es un aprendizaje y la verdad que, bueno, estoy bien, estoy tranquilo", concluyó.