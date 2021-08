Roberto Palazuelos habló de Luis Miguel y dejó una crítica a “Luis Miguel, la serie”

En su juventud, Roberto Palazuelos y Luis Miguel fueron grandes amigos, sus nombres siempre aparecían en los programas de espectáculos debido al impresionante crecimiento artístico que estaba teniendo “Luismi” durante la década de los ’80 y el actor mexicano siempre estuvo al lado de su amigo. Pero con el paso del tiempo, los protagonistas se empezaron a distanciar hasta que un día cada uno decidió ir por caminos separados.

Ya con sus vidas realizadas, uno se convirtió en una estrella mundial y el otro se dedicó a la actuación y a los negocios hoteleros, Palazuelos afirma que las diferencias que tuvo con Luis Miguel ya son cosas del pasado pero que no volvería a ser amigo del cantante de 51 años. En una entrevista para el programa “De primera mano”, manifestó lo que piensa acerca de “El Sol de México” y de la serie producida por Netflix.

En la “Luis Miguel, la serie” aparece un personaje que interpreta a Palazuelos, quién en más de una ocasión manifestó lo que piensa con respecto a la producción de Netflix. En el programa emitido por Imagen Televisión, le consultaron si demandaría a la productora de la biografía de “Luismi”. El actor 54 años comentó que no iniciaría una causa legal porque el productor, Miguel Alemán, es amigo de él y no quiere perjudicarlo.

“Ya no quise lo hice ¿para qué? No me interesa meterme en esas vibras de demandar a gente que quise en un momento y ahí está Miguelito también que le tengo mucho aprecio, tampoco tiene caso, ya pasó”, expresó Roberto Palazuelos.

Pero no fue lo único que dijo, el también empresario hotelero, sobre la serie de Luis Miguel. “Ni me interesa opinar, me da flojera. Pienso que para que una serie pegue bien no debes de mostrarte tan perfecto, a la gente también le gusta ver las imperfecciones y ahí viene el gran éxito. Si sigue haciendo las cosas tan perfectitas y cuidarlo tanto le van a quitar el éxito, todos los seres humanos tenemos muchas cosas buenas y también cosas malas que la gente quiere ver”, finalizó Palazuelos.