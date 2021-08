Los reflectores apuntaron todos sobre la pequeña y talentosa Ángela Aguilar, hija del popular cantautor Pepe Aguilar. El hecho sucedió previo a la pelea de Saúl “Canelo” Álvarez que se celebró el sábado 8 de mayo.

Cabe destacar que la noticia se hizo pública a través de las redes sociales -algo que ya es muy habitual-, donde los compatriotas, bastante enojados, le exigieron a la Secretaría de Gobernación (Segob) que se multe a la hija de Pepe Aguilar.

Ángela Aguilar. Fuente: Univisión.

El monto que casi tuvo que pagar Ángela Aguilar por violar la ley fue por la interpretación del Himno Nacional Mexicano. Los mexicanos se enojaron y aseguraron que la joven Ángela infringió la ley al cambiar la tonada que tiene esta tradicional canción.

Cabe destacar que el Artículo 39 de la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacional, remarca que tanto la letra como la música del Himno Nacional no debe ser cambiada por ningún motivo.



Sumado a ello, así también lo hace el Artículo 56 que señala que en caso de que se incurra en alguna de las prohibiciones destacadas, dicho culpable será acreedor de alguna de las multas establecidas.

Ángela Aguilar. FUENTE: AS México - Diario AS

No obstante, a pesar de las exigencias establecidas, la Segob emitió un comunicado donde aclaró que la señorita Ángela Aguilar no infringió la ley al cantar el Himno Nacional y subrayó: “La interpretación no tuvo alteración en la letra”.



Además, dicho comunicado también resaltó que probablemente la entonación pudo sonar diferente a lo que la sociedad mexicana está acostumbrada por haber sido cantada a capela.

Ángela Aguilar. FUENTE: YouTube

Ante dicha respuesta, se dio a entender que después de tanto revuelo en las redes sociales, no hubo ningún castigo administrativo para Ángela ya que el evento se realizó en el extranjero.

Ante la incertidumbre del monto que casi tuvo que pagar Ángela Aguilar por violar la ley, se conoció que el castigo podría haber sido de 250 Veces Salario Mínimo (VSM) o con la decisión de ir preso por hasta 36 horas.



Esto deja muy claro que la pequeña Aguilar esta vez se liberó de dicha sanción pero podría haber recibido una aprobación económica de alrededor de 35 mil pesos.

¿Piensas que debía pagar una multa o es injusto el reclamo?