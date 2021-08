Furiosa: el peor día de Belinda en vivo

Si hay algo que destaca a Belinda no es solo su belleza y talento, sino que tiene carácter y nunca se calla nada. Hoy en día, tras una trayectoria importante desde los 10 años, la cantante es considerada una de las más famosas de México y reconocida a nivel mundial.

Sin embargo, hay que admitir que la artista de una u otra manera siempre ha estado en el ojo del huracán en varias ocasiones y por diferentes encuentros o cruces polémicos con otros artistas. Esta vez sin duda, se puso furiosa y pasó a ser el peor día de Belinda en vivo.

FUENTE: La Vanguardia

Fue precisamente en el año 2015 durante la emisión del programa “Me pongo de pie" donde Belinda había sido invitada como jurado del reality. En esa oportunidad, unas concursantes interpretaron "Bella Traición", que es una popular canción de la cantante.

Mientras las escuchaba estaba atenta y con la mirada ajena, pero al final de la presentación se mostró visiblemente molesta. Las jóvenes participantes en varias oportunidades se habían olvidado la letra y por consecuencia Belinda, decidió no otorgarles los puntos a ninguna.

Todo tuvo una explicación y un fundamento de su parte: "La letra no se la sabían, me cambiaron toda la letra de la canción, no sé cuánto tiempo tuvieron para prepararlas, pero le echaron ganas, eso lo aprecio mucho, pero no le voy a dar los puntos a ninguna".

FUENTE: YouTube

Como es su costumbre, cada vez que sale a hablar, siempre detrás de ella alguien arremete y va por más. Así fue la respuesta de Belinda y las Ha*Ash salieron a defender a las concursantes argumentando que seguramente no se la sabían porque no escuchan sus canciones: "Esta canción se la aprendieron ayer en la tarde, ninguna de las dos escucha la música de Belinda".



Sin pelos en la lengua, nuevamente la cantante salió a decir: "Perdóname, una persona profesional se aprende una canción (...) Aunque no escuchen mis canciones, si a mí me ponen una canción, yo me la aprendo por respeto al artista, no le cambio la letra".

Muy furiosa, ese fue el peor día de Belinda en vivo y concluyó diciendo: "Ese es su trabajo como coach: enseñarles la letra de la canción bien". ¿Qué te pareció la reacción de Belinda? ¿Crees que tenía razón?