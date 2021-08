Preciosa: así de hermosa está Thalía a los 50 años

Thalía se encuentra de festejo, tras la llegada de su cumpleaños número 50. La actriz y cantante mexicana realizó varios posteos en las redes sociales demostrando toda su alegría por un año más de vida.

Hace unas horas, Thalía compartió varias fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistaron a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En las mismas se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara al borde de una piscina. La oriunda de Ciudad de México lució un colorido traje de baño, su cabello recogido y lentes de sol”.

“¡Happy birthday to me!?? 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman. Sin-cuenta del valor social o económico de la gente, sino más bien de la sensación de paz, alegría y cariño que siento al estar con ellos. Sin-cuenta de la edad o del peso, ya que mi cuerpo no es más que el vehículo que mi alma conduce para así ella desarrollarse en este plano.” fue la primera parte del extenso texto que eligió Thalía de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

“Sin-cuenta de resentimientos envidias o corajes, ya que al sentirlos o al recibirlos y engancharte en estos,acortas tu calidad de vida. Sin-cuenta de las veces que he caído,sino más bien de las que me he levantado. Sin-cuenta de que cincuenta va con “C”??, pero la realidad es que se resetea tú vida para vivirla tomando en cuenta que lo más maravilloso e importante de todo…es el AMOR. Gracias Dios padre por llevarme en el centro de tu mano. Gracias a mi madre y a mi padre por haber sido el canal para traerme aquí (y por todo su amor y tantos globos y pasteles en mi infancia ??). Gracias a mi familia y amigos por su amor y compañía. Y a mis queridos F.A.N.S(familia, amigos, niños, soñadores) gracias por tantooo?? A celebrar a todo lo alto! ¡Feliz cumpleaños niña T!” cerró Ariadna Thalía Sodi Miranda, como es su nombre completo.

Fuente: Instagram Thalía

Como era de esperarse esta publicación que tiene como única protagonista a la esposa de Tommy Mottola se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 456 mil corazones. Además, este posteo recibió miles de mensajes de cariño y apoyo de parte de sus más fieles seguidores por su cumpleaños.

Fuente: Instagram Thalía