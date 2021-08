Desde la playa la esposa Luis Fonsi paraliza las redes presumiendo un diminuto bikini

Con el correr de los años, Águeda López, ha demostrado que posee un gran talento tanto para el modelaje como así también para la televisión ya que en varios países de América Latina ha demostrado lo bien que se desenvuelve frente a la cámara. Gracias a ello ha sido partes de grandes producciones y programas de la TV latinoamericana.

Por su parte, la bella española, estudió periodismo y comenzó su exitosa carrera como modelo a los 19 años de edad. Esto le permitió coronarse luego como Miss Toledo 2000, título que le permitió llegar a la final en el certamen de belleza Miss España. Con el paso del tiempo se mudó a Miami para cumplir su sueños como modelo profesional.

En cuanto a su vida amorosa, Águeda comenzó su relación con el famoso cantante Luis Fonsi en 2010 y rápidamente tuvo su primera hija en 2011. Ambos la llamaron Mikaela y según ellos con la llegada de su primogénita afirmaron que "nos ha cambiado la vida, la manera de ver la vida, de hacer las cosas". En tanto que el 10 de septiembre de 2014 contrajeron matrimonio en una ceremonia privada realizada en California. Posteriormente y luego de dos años, la pareja de famosos, le dio la bienvenida a su segundo hijo Rocco.

Por otra parte, y gracias a la gran belleza que posee, la talentosa rubia tiene una gran popularidad en las redes sociales ya que cada vez que realiza un posteo sus seguidores reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando lo hermosa que es como así también sobre todo lo que comparte.

En esta oportunidad, en su cuenta oficial de Instagram, Águeda López compartió una foto donde se la puede ver recostada en la playa luciendo un bikini de color negro que confirmó la espectacular figura que posee a sus casi 40 años de edad. Además a dicha imagen le agregó el siguiente comentario: "Well… this chapter of my life is invite only".