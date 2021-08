La sentida e íntima revelación de Toni Costa que involucra a Adamari López

A casi tres meses del anuncio de la separación de Adamari López y Toni Costa tras 10 años de relación y una hija en común, los medios de espectáculos y los fans de ambos en las redes sociales ponen a ambas figuras en el foco de atención.

Este pasado jueves, Toni Costa compartió una imagen retro bajo el hashtag TBT, un verdadero clásico de las redes sociales, y sorprendió a sus millones de seguidores con una sentida revelación.

“TBT 2011 Ayer se cumplieron exactamente 10 años de mi llegada a USA, donde he conseguido lo inimaginable en mi vida, no cambiaría absolutamente nada de lo que me ha ocurrido aquí y si volviera 10 años atrás querría vivir lo mismo hasta ahora” fue la primera parte del extenso mensaje que eligió Toni para acompañar de epígrafe su nostálgica instantánea en la red de la camarita.



“Y bueno, no hace falta explicar mucho más ya que siempre he estado compartiendo muchísimos momentos especiales y únicos de mi vida, pero ahora les pregunto, cuál fue el momento, el logro, la cosa, lo que sea, con lo que se quedan de estos 10 años? A ver, sorprenderme pero a su vez respetarme ?? los quiero familia, los leo” cerró Costa.

Fuente: Instagram Toni Costa

Los fans del bailarín español de 38 años aprovecharon su posteo para pedirle nuevamente que siga intentando reconciliarse con su ex Adamari López. “Si volverías a vivir otra vez estos últimos 10 años una vez más y más y más como tú dices, me atrevería a decirte que vuelvas a conquistar a la madre de tu hija, y volver a vivir momentos maravillosos que has compartido y volver a crear más memorias. No desmayen, no renuncien, hacen bonita pareja y espero todo se resuelva para el bien de los 3. Entrégale tu vida a Dios y déjalo en sus manos” y “Tú mayor regalo?? Tú hija y Adamari, pido a Dios siempre que se reconcilien amén” fueron algunos de los comentarios que recibió el europeo en su publicación.