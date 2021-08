La esposa de Marco Antonio Solís enamoró a sus seguidores con espectacular belleza

La esposa de Marco Antonio Solís continúa sumando más popularidad en las redes sociales, tanto es así que en sus cuentas oficiales posee seguidores de todas partes del mundo. Por su parte, a través de sus perfiles, Cristy Solís, comparte diversos momentos de su vida personal junto a su esposo como así también con sus hijas.

Esta vez no fue la excepción ya que, Cristy Solís, es tendencia en diversos portales de noticias del mundo del espectáculo al compartir una serie de videos de ella desde el gimnasio. En los mismos se puede apreciar la gran figura que posee a sus más de 50 años de edad. Es por ello que hoy en día la ex modelo cubana es una de las mujeres más bellas de la actualidad.

Mientras que en otras de sus historias de Instagram compartió una serie de mensajes que han hecho reflexionar a sus miles de seguidores.El mensaje fue el siguiente: "Strong women don't have attitudes. We have standards". Además esto marca que la ex modelo cubana es toda una influencer en las redes sociales.

Cambiando de tema, en varias ocasiones, Cristian Salas, ha utilizado sus cuentas oficiales para promocionar el próximo show de su marido en el mes de septiembre. El mismo se realizará los días 10 y 11 del mencionado mes en Las Vegas, Estados Unidos. Este será un gran evento ya que contará con público presencial, por lo que será el reencuentro de Marco Antonio Solís con sus fanáticos.

Finalmente, El Buki con Cristian Salas está casado desde 1993 y con ella tiene dos hijas: Marla y Alison. Además en varias ocasiones la famosa empresaria que lleva 28 años casada con el cantante mexicano asegura que el secreto de su amor y su larga relación es la candela natural que tiene, por ser cubana. Además del gran compañerismo que existe en la pareja ya que van para todos lados juntos.