Así de bella está Avril Lavigne a sus 36 años

No hay dudas de que Avril Ramona Lavigne, conocida popularmente como Avril Lavigne ha tenido un gran éxito en varios aspectos de su vida principalmente en la música. Allí se desarrolló como cantante, compositora y productora musical. Además este gran trabajo que realizó la llevó a tener algunos papeles en la actuación. Algunos críticos de revistas como Billboard la llaman la princesa del pop punk.

Por su parte, esta gran popularidad que posee la franco canadiense la ha llevado a realizarse como empresaria de moda tanto es así que ha comenzado sus emprendimientos como diseñadora de indumentaria. Asimismo con respecto a su carrera musical la bella rubia comenzó su carrera musical en diciembre de 2001, cuando después de una presentación en una feria country, despertó el interés del productor L.A. Reid y firmó para Arista Records.

Desde ese momento Avril Lavigne ha lanzado seis álbumes de estudio: Let Go (2002), Under My Skin (2004), The Best Damn Thing (2007), Goodbye Lullaby (2011), Avril Lavigne (2013) y Head Above Water (2019). Con estos trabajos de estudios su popularidad ha crecido por todo el mundo teniendo seguidores de todas partes.

Durante mucho tiempo circuló un fuerte rumor sobre la muerte la de la cantante canadiense a causa de que Lavigne contrajo en 2014 la enfermedad de Lyme, que se transmite por garrapatas infectadas y que puede provocar cansancio, dolores de cabeza, en las articulaciones, mareos, etc. Es la enfermedad infecciosa más común en Reino Unido, Europa y América del Norte, y los síntomas, parecidos a los de una gripe, pueden afectar a algunas personas durante años y en algunos casos pueden ser muy graves.

Lo cierto que esto ha quedado en el olvido y hoy en dia Avril Lavigne demuestra en sus redes sociales lo hermosa que está a sus 36 años de edad. Hace algunas horas atrás publicó un foto de ella en bikini que enalteció su figura y enamoró a sus fans. Esto demuestra la gran popularidad que tiene en sus cuentas oficiales.