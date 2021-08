Hasta Luis Fonsi reaccionó: Greeicy Rendón eleva la temperatura con una increíble sesión de fotos

Greeicy Rendón anunció en las redes sociales su nueva canción con Alejandro Sanz la cual se estrenará el próximo 20 de agosto en las plataformas musicales.

“L E J O S C O N M I G O. De esos sueños que se cumplen y no sabés en que momento sucedieron!?Pues así de feliz y agradecida les anuncio mi siguiente soñada colaboración junto a este increíble compañero. @alejandrosanz G R A C I A S por sumarte y sumar tu magia a #lejosconmigo 20 de Agosto. En mis historias les dejo el link para que sean los primeros en escuchar” fue el promocional mensaje de Greeicy en su posteo de Instagram.

En las últimas horas, Greeicy Rendón publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores de alrededor del mundo. En la misma se puede ver a la latina desplegando toda su belleza ante la cámara. La oriunda de Cali, Colombia lució un enterito manga larga de color blanco. Además, la latina complementó su look con una coleta en su cabeza y un delicado make up.

Fuente: Instagram Greeicy Rendón

“Es inevitable llorar cuando algo que no quería darse se da mejor de lo que se iba a dar. Las cosas suceden de la manera que tienen que suceder. Un trabajo hecho en equipo. 20 de agosto” fue el simple y sentido texto que eligió Rendón de epígrafe para acompañar su reciente y elegante instantánea en la red de la camarita.

Fuente: Instagram Greeicy Rendón

Como era de esperarse este mencionado posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Mike Bahía se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de 740 mil corazones. Entre los likes que más se destacaron se encuentra el de su colega Luis Fonsi, con quién mantiene una relación de amistad.