Así de hermosa está Ana Bárbara a sus 50 años

Claramente una de la cantantes más representativas de la música mexicana es la artista Ana Bárbara que a sus 50 años de edad todavía continúa conquistando a millones de fans con su cautivante voz. En esta oportunidad la bella azteca es tendencia en diversos portales de noticias del espectáculo al posar con un vestido que deslumbró a todos.

A lo largo de su carrera Altagracia Ugalde Mota se ha destacado no solo como cantante sino también en la composición, actuación y en la producción musical. Este gran éxito que ha tenido se ha reflejado en grandes premios. Un claro ejemplo de ello es el Grammy Latino que obtuvo en el año 2005. Además en el 2016 se desveló una estrella con su nombre en el concurrido Paseo de la fama de Las Vegas.

Sin embargo no fue todo color de rosa en la vida de la famosa cantante ya que entre marzo y abril de 2011 se dio a conocer que la intérprete se encontraba internada en una clínica de trastornos alimenticios en Barcelona, España. Esto fue a causa de desnutrición y anorexia nerviosa que comenzó a padecer como consecuencia de las reacciones emocionales que sufrió por lo de su divorcio y sus dos accidentes automovilísticos.

Cambiando de tema en las redes sociales, Ana Bárbara posee más de dos millones de seguidores en Instagram y es por ello que tiene una gran popularidad. Debido a esto cada vez que realiza un posteo sus fans reaccionan de manera inmediata con miles de likes y cientos de comentarios alabando la gran figura que posee a sus 50 años de edad.

Esta vez no fue la excepción ya que como mencionamos al comienzo de la nota, la talentosa mexicana compartió una serie de publicaciones donde se la puede ver lucir un vestido de tonos claros que enaltece la gran figura que tiene. Además a dichas imágenes que agregó el siguiente comentario: "Por que me fingiste que eras tan bueno, si solo me dabas #AmorYVeneno ??".