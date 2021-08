“Ya no me aguantaba”: Mon Laferte confirmó una esperada noticia

La interprete chilena, Mon Laferte, lleva ya varios años ubicada en la lista de mejores exponentes de la música latina, pues se ha ganado el cariño de todo Latinoamérica y el mundo siendo la cantante con más nominaciones en una sola edición de los premios Grammy con 5 en 2017. La artista sudamericana ha incursionando en géneros melódicos como baladas y también de rock and roll, llegando al corazón de muchos amantes de la música en general.

Mon Laferte compartió en la red social Instagram una fotografía anunciando que está embarazada de su primer hijo, algo que no pudo ocultar más y que enloqueció a sus millones de fans.

La cantante confirmo que tiene 10 semanas de embarazo y que, a pesar de que la felicidad es extrema, también tiene miedo debido a que se sometió a un largo proceso de hormonas en el último año, lo que podría llevar a una perdida repentina del embarazo.

Mon Laferte publicó una foto de ella sentada sobre el césped y apoyando su cabeza sobre una silla de madera. “Estas son mis primeras fotos embarazada . Después de un año de intentarlo, por fin! Un año de hormonas” inició con su extenso y feliz epígrafe Mon.

Fuente: Instagram Mon Laferte

“Tengo apenas 10 semanas y miedo a perderlo, pero ya no me aguantaba, no se puede llevar una carrera y redes sociales ocultando algo así, se aproxima una gira y debo estar subiendo contenido a redes y me es difícil, me siento diferente, tengo el pelo muy feo y mi peso es una montaña rusa, pero lo más importante es que SOY FELIZ! Seré mamá. No sé en qué me metí, pero que hermosa es la vida.” cerró Laferte.