Desde el gimnasio, Aracely Arámbula volvió a conquistar a todos

No es ninguna novedad que Aracely Arámbula de 46 años es una de las artistas más seguidas en las redes sociales, y esto es tanto por su carisma para la actuación y la conducción como así también porque es la ex de Luis Miguel y madre de sus dos hijos varones Miguel y Daniel.

"La Chule" como se apoda la mexicana, mantiene contacto permanente con su fandom virtual de más de cinco millones de seguidores de todos los rincones del mundo y para ellos muestra parte de su rutina como así también recuerdos de sus trabajos en televisión donde supo ser la reina de las telenovelas.

Así entrena Aracely Arámbula y deja a todos con la boca abierta

Ahora, Aracely Arámbula, sorprendió a sus fans al compartir una foto de ella desde el gimnasio donde presume su trabajado físico producto de su constancia en el ejercicio y una cuidada alimentación. Además, anunció que pronto podrán verla en los escenarios ya que vuelve a trabajar en teatro, en una nueva etapa de su carrera.

"Como van mi #Arafamilia bella ya entronaron hoy? los Leo y quiero que me compartan sus rutinas de gym !! Preparándome para nuestra gira de Teatro, ay por fin QUE EMOCION !!! entrenando y al terminar foto de my beautiful boy , músculos @edgarfernandoerv están listos para vernos en el Teatro ?", escribió la ex de Luis Miguel en la red social de la camarita.

Fuente: Instagram Aracely Arámbula

De inmediato la postal se colmó de likes y miles de comentarios por parte de sus colegas y también de sus fans que están agradecidos de que las flexibilizaciones por la pandemia del coronavirus permitan que de a poco los artistas vuelvan a los escenarios para poder disfrutar nuevamente de su trabajo.